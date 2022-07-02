蔡健雅成最大贏家 金曲完整得獎名單一次看

年度專輯獎／蔡健雅。記者沈昱嘉／攝影

2022第33屆金曲獎頒獎典禮今年移師高雄巨蛋，典禮於晚間七點正式開始。53歲羅時豐變猛肌男一人撐起頒獎典禮主持重任，開場高唱英文歌，演唱原唱為艾爾頓強（Elton John）的「獅子王」金曲「Can you feel the love tonight」，隨後又演唱丘丘合唱團名曲「就在今夜」，多聲道開場，為頒獎典禮揭開序曲。

而小S 與陶子頒發第一個大獎，台上聊天不忘大聊小S大膽開姐夫具俊曄 的玩笑，沒想到接著具俊曄本人驚喜現身，以中文自介是「光頭」，並說道：很開心來到金曲獎，讓金曲序幕掀起高潮。而炎亞綸與持修共同頒發「最佳MV」與「最佳演唱組合」，炎亞綸帥氣登場，與話少但萌萌的持修呈現不同款男神反差萌。而陳美鳳與蔡昌憲一同揭曉台語歌王、歌后，陳美鳳更開金口演唱台語金曲。

而81歲才出專輯，現年83歲的原民歌手Osay Hongay燕春阿嬤（簡燕春 ）拿下「最佳原住民 語歌手獎」，她以原民語致謝，更現場吟唱，美聲讓人感動。

饒舌歌手熊仔以「88BARS」拿下金曲獎最佳作詞人獎，他上台先拍獎座，坦言沒準備得獎詞，笑稱在其他節目當評審時，被認為評審標準像是在審作文，沒想到現在拿了「作文獎」，還感謝媽媽在他小時幫他報名了「國語日報」，最後他套用歌中歌詞，霸氣表示走上來拿獎。

而今年特別貢獻獎得主為丘丘合唱團創團者邱晨老師，以及音樂人陳復明老師，並由大家都很熟悉的歌手「娃娃」金智娟及王芷蕾擔任引言人，邱晨的夫人楊麗琴與女兒上台代今年病逝的父親領獎，哽咽喊「爸爸你得獎了」，讓人動容。而王芷蕾特別從美國飛回台灣，典禮現場還清唱了一小段陳復明老師作曲的金曲「台北的天空」，歌聲依舊清亮，勾起時代的回憶。陳復明老師領獎時表示自己「在最好的年代加入了最好的團隊」，要感謝的人很多。

而客語歌手黃連煜奪得今年評審團大獎，被讚多元有深度，黃連煜同時也拿下最佳客語歌手獎，並以專輯《滅人山》奪得「最佳客語專輯獎」。而徐佳瑩、陳君豪以《以上皆非》獲得「最佳單曲製作人獎」，致詞完下台時還發生徐佳瑩差點忘記拿獎座的小插曲。

而早前傳Elva蕭亞軒將登金曲獎，她真的現身，開深V美艷登場，頒發大獎「最佳華語女歌手」，表示「聽說我去年是遺珠，今年我是珍珠」，霸氣宣告：Elva is back！她也公布讓人緊張的歌后獎項，蔡健雅拿下歌后，隨後又以《DEPART》拿下「最佳華語專輯獎」，而歌王由「中國搖滾之父」崔健獲得。而蔡健雅《DEPART》最後更拿下年度專輯獎，可說是今年金曲大贏家。

得獎名單：

年度專輯獎

DEPART／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：蔡健雅﹚

最佳華語專輯獎

DEPART／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：蔡健雅﹚

最佳華語男歌手獎

崔健／飛狗／環球國際唱片股份有限公司

最佳華語女歌手獎

蔡健雅／DEPART／環球國際唱片股份有限公司

最佳專輯製作人獎

李權哲／愛情一陣風／顏社企業有限公司﹙演唱者：李權哲﹚

最佳單曲製作人獎

徐佳瑩、陳君豪／以上皆非《以上皆非》／亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：徐佳瑩﹚

評審團獎

黃連煜／滅人山

最佳樂團獎

Flesh Juicer 血肉果汁機（童仲宇（GIGO）、許主携（Matt）、劉宗霖（ZERO）、陳彥文（彥文）、陳佑祥（sionC））／GOLDEN 太子 BRO／街聲股份有限公司

最佳裝幀設計獎

陳念瑩／不是路／滾石國際音樂股份有限公司

特別貢獻獎

陳復明

演奏類最佳專輯獎

《修行》電影原聲帶／天空之城音樂製作有限公司﹙演奏者：侯志堅﹚

演奏類最佳專輯製作人獎

Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young／Between Now and Never／麥丁文化事業有限公司﹙演奏者：無形建築﹚

特別貢獻獎

邱晨

最佳作詞人獎

熊信寬／88BARS《88BARS》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：熊仔﹚

演奏類最佳作曲人獎

Yongheng Wu 武勇恆／On Starboard 星板《Hydro Canvas 海淀》／街聲股份有限公司﹙演奏者：Tian Bai白天、Lawrence Ku顧忠山、Danfeng Hu胡丹峰、Nathaniel Gao高太行、Xiaoguang Liu劉曉光、Ke Zhang張柯、Chenchu Rong榮辰初、Yongheng Wu武勇恆﹚

最佳客語專輯獎

滅人山／貳樓音樂工作室﹙演唱者：黃連煜﹚

最佳客語歌手獎

黃連煜／滅人山／貳樓音樂工作室

最佳原住民語專輯獎

pongso no Tao／角頭文化事業股份有限公司﹙演唱者：陳建年﹚

最佳原住民語歌手獎

簡燕春／Ira…a micekor 靜靜地等待著／好有感覺音樂事業有限公司

最佳台語專輯獎

不是路／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：百合花﹚

最佳台語女歌手獎

江惠儀／空／九丸音樂有限公司

最佳台語男歌手獎

王俊傑／看無／這虎音樂工作室

最佳作曲人獎

HUSH／衣櫃歌手《衣櫃歌手》／相信音樂國際股份有限公司﹙演唱者：HUSH﹚

最佳編曲人獎

黃少雍／fu’is 星星歌《《N1》那屋瓦一號作品》／那屋瓦文化有限公司﹙演唱者：夏子﹚

最佳演唱組合獎

新寶島康樂隊（陳昇、陳世隆、黃連煜）／新寶島康樂隊 第12張剪剪花／新樂園製作有限公司

最佳MV獎

甘吧爹ㄋㄟ／亞神音樂娛樂股份有限公司／蔡宜豫

最佳演唱錄音專輯獎

DEPART／環球國際唱片股份有限公司 （主要錄音人員：蔡健雅、倪涵文、吳育彰、Khoi Huynh／主要混音人員：Leonard Fong、Ricky Ho、Joe Grasso、Richard Furch／主要母帶後製人員：John Greenham）

最佳演奏錄音專輯獎

Hydro Canvas 海淀／街聲股份有限公司 （主要錄音人員：You Li 李游、Yang Li李楊／主要混音人員：You Li 李游、YongHeng Wu武勇恆／主要母帶後製人員：You Li 李游、YongHeng Wu武勇恆）

最佳新人獎

珂拉琪／《MEmento MORI》

年度歌曲獎

愛情比你我想的閣較偉大／艾格普蘭特艾格有限公司