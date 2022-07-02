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第1人…「中國搖滾之父」崔健封金曲歌王

記者黃保慧／即時報導
有「中國搖滾之父」封號的大陸歌手崔健以專輯「飛狗」奪下歌王。圖／環球音樂提供
有「中國搖滾之父」封號的大陸歌手崔健以專輯「飛狗」奪下歌王。圖／環球音樂提供

第33屆金曲獎於2日在高雄開獎，「最佳華語男歌手獎」由有「中國搖滾之父」封號的大陸歌手崔健以專輯「飛狗」奪下，也成為金曲獎上首位大陸金曲歌王。他這次雖無法出席，但寫下一段話訴說心情，「金曲獎是一個歷史悠久、裝修講究，有點溫馨的一個中轉車站（換乘站），清楚告訴我下一站的方向。」

崔健在這次金曲獎上打敗台灣資深唱將音樂人馬念先、入圍兩次歌王的盧廣仲和大陸歌手裘德、許鈞，以及外界相當看好的YELLOW黃宣，他透過文字發表得獎感言，說道：「我確實得過一些獎，但從來沒有寫過得獎感言，甚至連準備都沒有過，如果大家有機會聽到這篇稿子，有一點是肯定的，它的確是我寫的。」他譬喻音樂向段旅程，「中途很多停車站，任何一站都可能是一個目的地，我相信很多人可以聽出來『飛狗』這張專輯曾經有過很多不同的目的地，但都只是一時的，現在我終於明白了，它從來都沒有過終點站。」

這回讓他拿下歌王寶座，對他來說也像是告訴他下一站的方向，「似乎在說，一個新的時代正等待著你，你是否已經準備好了下車，你曾經有過的經歷，加上你有過的質疑，會變成一張新的車票，可以登上通往一個更賦有挑戰和質疑世界的音樂列車。」

崔健唱過許多耳熟能詳的歌，像是「花房姑娘」、「一無所有」都紅遍華人音樂圈。他上一次憑第六張專輯「光凍」拿下金曲「最佳演唱錄音專輯獎」，相隔6年推出的第7張專輯「飛狗」，入圍金曲4項，但他謙虛自評作品不夠酷。今年過60歲的他，仍用音樂唱出對社會的批判，以及初心，證明「老子根本沒變！」實屬可貴。

有「中國搖滾之父」封號的大陸歌手崔健以專輯「飛狗」奪下歌王。圖／環球音樂提供
有「中國搖滾之父」封號的大陸歌手崔健以專輯「飛狗」奪下歌王。圖／環球音樂提供
有「中國搖滾之父」封號的大陸歌手崔健以專輯「飛狗」奪下歌王。圖／環球音樂提供
有「中國搖滾之父」封號的大陸歌手崔健以專輯「飛狗」奪下歌王。圖／環球音樂提供

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