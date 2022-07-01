「閃電俠」槓「貓王」東京上演全武行？竟是謠言一場

伊薩米勒形象敗壞，負面傳聞不斷。（路透資料照片）

明年暑期才要上映的DC漫畫大片「閃電俠」，男主角伊薩米勒因為接連不斷的鬧事、形象頗為負面，各方都為電影 公司擔憂，深怕伊薩一個人影響整部片的票房。而伊薩近來更被傳和「貓王艾維斯」男主角奧斯汀巴特勒在東京的pub一言不和起衝突，伊薩對奧斯汀叫囂，奧斯汀則出手推了伊薩，到最後兩個一起被趕出pub。不過對此最新傳聞，不只奧斯汀方面否認，專門報導明星與名人八卦 的TMZ也指警視聽稱沒有這事件的任何紀錄。

伊薩米勒主演的大片還沒上映，已惹了一堆麻煩，最早一件是前年春天在冰島 首都雷克雅維克的酒吧外，被拍到掐住一名女性的脖子，當時外界還弄不清究竟他是真的發火還是在開玩笑。該女子在兩年之後，終於首度對外解釋到底事情怎麼發生的，原來她看到穿著涼鞋的伊薩米勒，腳上有傷痕，忍不住問他是怎麼受傷的，他回答是因為打架，該女子開玩笑表示自己可以和他打一架，他反問：「妳真的想跟我打？」然後兩人約在外面的吸菸區，該女子覺得伊薩是知道也覺得她是在開玩笑，哪知女子的友人開始起哄，指伊薩不想跟她打，反而把伊薩激怒，跟她來真的，讓她受到暴力攻擊。

冰島事件發生的當下，「閃電俠」還沒開拍，電影公司還可以考慮換人，最終卻沒有把伊薩換掉，現在片子殺青、伊薩戲分多到無法換人重拍，電影公司也沒辦法讓耗資兩億的「閃電俠」當作影音平台原創影片推出，嘗到當初不換人的痛苦。而伊薩米勒負面傳聞多到被網友瞎掰和另一位話題小生的衝突，也是近年來的好萊塢演藝圈罕見情形。