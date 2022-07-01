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Angelababy吐感情危險關鍵 曝姊弟戀有「過人之處」

記者陳慧貞／即時報導
「愛情應該有的樣子」Angelababy飾演美妝公司經理尹亦可。圖／愛奇藝國際站提供
「愛情應該有的樣子」Angelababy飾演美妝公司經理尹亦可。圖／愛奇藝國際站提供

Angelababy楊穎、賴冠霖主演新戲「愛情應該有的樣子」，2人在劇中大談跨越7歲年齡隔閡的甜蜜姊弟戀，浪漫幸福場面不斷，Angelababy在受訪時更吐露姊弟戀「過人之處」，讓彼此在戀情中都能感受自在與通透。

2人日前接受愛奇藝專訪，暢聊拍攝過程與愛情觀，談到心目中「愛情應該有的樣子」，Angelababy認為雙方應像是靈魂伴侶，首先是要懂對方，其次是互相吸引、崇拜，無時無刻都想和對方分享、聊天，「若表達慾一旦降低，那這段感情就有點危險了。」賴冠霖則說：「就像劇中尹亦可和徐光兮一樣，2人相處要在一個舒服狀態。」

劇中甜蜜姊弟戀羨煞眾人，Angelababy笑說：「姊弟戀肯定是有它過人之處吧！」她指出姊姊的細膩、包容和成熟，或許可以讓弟弟活得更自在通透。賴冠霖則認為戀愛裡不存在妥協，「像是徐光兮只是尊重尹亦可，沒有因為愛，態度上就有妥協，如果談戀愛涉及妥協，你不快樂談它幹嘛呢」

2人首度合作激出不少火花，形容是「可遇不可求」的緣分，賴冠霖因體型較高大，在拍攝激烈親密戲時，難免誤傷Angelababy，整齣戲算下來約有5次，他不好意思地說：「我欠她5次」，Angelababy則直言：「江湖再見之日，要還回來的！」稱讚他比同齡人成熟很多，也鼓勵「不要浪費這一份早熟，好好經營自己，繼續往前衝刺。」

Angelababy（左）、賴冠霖在劇中戀人互動火花十足。圖／愛奇藝國際站提供
Angelababy（左）、賴冠霖在劇中戀人互動火花十足。圖／愛奇藝國際站提供
「愛情應該有的樣子」中，Angelababy、賴冠霖談甜蜜姐弟戀。圖／愛奇藝國際...
「愛情應該有的樣子」中，Angelababy、賴冠霖談甜蜜姐弟戀。圖／愛奇藝國際站提供

Angelababy

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