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泰勒絲傳與男友低調訂婚 僅告知親友 戒指只在家裡戴

記者蘇詠智／即時報導
泰勒絲被傳已經秘密訂婚一陣子。（路透資料照片）
泰勒絲被傳已經秘密訂婚一陣子。（路透資料照片）

過往談感情時都很高調、製造不少話題的樂壇天后泰勒絲，自從與英國英俊小生喬歐文交往，作風180度轉變，不僅絕少在社群網站上發布合照，就連公開活動上的合體露面也不算頻繁，更突破她過去每一段戀情很難撐過一年的情況，與喬歐文已經在一起5年，感情依舊甜蜜。英國「太陽報」指泰勒絲已和喬歐文訂婚，不過僅讓身旁受到信任的親友知道，泰勒絲也只會在家裡才戴上喬歐文送她的訂婚戒指，小心翼翼避免消息外洩。

泰勒絲曾和傑克葛倫霍、湯姆希德斯頓等知名男星交往，都是媒體熱烈關注，粉絲討論不以，但撐不了多久就黯然分手，接著她就會寫出一首獻給男方、歌詞帶著爆料意味的分手歌，一度被戲稱她的戀情進度都有一定的模式、難逃炒新聞的痕跡。但以演出李安執導「比利‧林恩的中場戰事」崛起的喬歐文，卻改變了泰勒絲的戀愛模式，讓她終於能夠享受低調、不受外界干擾而好好經營兩人世界的滋味，彼此雖然不常公開曬恩愛，卻還曾一起寫歌，從生活到工作上都有緊密的連結。

「太陽報」稱泰勒絲與喬歐文已經秘密訂婚一陣子，連他們身旁團隊人員，都不是每一個人皆被告知，兩人只想自己開心就好，沒有要弄得天下皆知，因此未來若真的互許婚誓、訂下一輩子的承諾，應該也不會把婚照賣給雜誌當封面，搞得像「世紀婚禮」的那種規格。對於「太陽報」的說法，泰勒絲和喬歐文自然不予回應。

喬歐文成功改變女友的戀愛模式，低調享受甜蜜的感覺。（歐新社資料照片）
喬歐文成功改變女友的戀愛模式，低調享受甜蜜的感覺。（歐新社資料照片）

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