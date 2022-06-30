漢斯沃全家出演「雷神索爾4」 雙胞胎兒及愛女都露臉

克里斯漢斯沃(右二)帶著2個兒子以及老婆艾莎巴塔奇出席「雷神索爾：愛與雷霆」澳洲首映。(美聯社)

「雷神索爾」克里斯漢斯沃，近期積極宣傳新片「雷神索爾：愛與雷霆」，回到老家澳洲 出席首映時，還帶著愛妻艾莎巴塔奇以及一對雙胞胎兒子合影，他並爽快證實兩個兒子以及沒到場的女兒印蒂亞，都有客串演出「雷神索爾4」，他透露兒子崔斯坦、沙夏就是扮演童年時期的「雷神索爾」，並說自己的孩子們都很會表演，讓他非常驕傲。

影片來源：YouTube MarvelTW

克里斯漢斯沃(右)日前與老婆艾莎巴塔奇一同出席「雷神索爾：愛與雷霆」澳洲首映。(美聯社)

漫威 「邪神洛基」湯姆希德斯頓今年5月才宣布與演員女友札薇艾希頓訂婚，沒想到又傳出即將當爸？札薇最近出席新片「馬爾康先生的名單(暫譯)」首映，由於衣服明顯寬鬆，小腹隆起，更有消息人士指出，小倆口非常期待即將到來的新生命。

根據「Page Six」報導，兩人的共同好友證實札薇已有身孕，不過媒體求證湯姆希德斯頓時尚未獲得回應，湯姆當天也沒有陪同女友出席首映，讓外界相當好奇。

湯姆今年初與札薇出席英國電影學院頒獎典禮，當時札薇手上就有婚戒，但行事作風低調的兩人，並未對外多說，直到近期才終於證實已經求婚成功，並感謝外界的祝福。

湯姆與小4歲的札薇3年前因為合作舞台劇 「背叛」結識，兩人當時一拍即合而相戀，不過交往過程非常低調，就連湯姆去年宣傳漫威影集「洛基」，也絕口不提感情，傳言他將於今年拍攝「洛基」第2季，外媒猜測他在進入劇組之前就會結婚。