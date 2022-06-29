艾瑪華森傳切割JK羅琳遭出征 同片演員發聲「沒不合」

JK羅琳到現在還被出征，卻始終沒改變自己的理念。（路透資料照）

「哈利波特 」家變事件持續一波三折，先前八卦媒體「Giant Freakin Robot」驚爆「妙麗」艾瑪華森 不願回歸「哈利波特」系列電影，更疑似放話喊除非JK羅琳不再參與、才願意再回歸「哈利波特」相關影片的演出陣容，此舉引來網友大肆批評，認為她即便不滿JK羅琳的跨性別言論，也不該抵制自己的昔日恩師，讓網友紛紛在推特 上痛批，而她迄今仍未回應。

消息一出，許多推特網友痛批對她失望，更說當年是因為JK羅琳力挺全體演員必須都是英國演員，再加上參與選角選中她當「妙麗」，才有機會讓她出頭，更有推特網友氣憤表示就連頻惹麻煩的伊薩米勒，相比之下都較為真誠，認為她應該要像好友「榮恩」魯柏格林特一樣，不刻意發表任何言論，才是正確的。

艾瑪華森傳言要切割JK羅琳的新聞，早先是因為艾瑪曾在英國影藝學院頒獎典禮上揶揄JK羅琳，當時主持人瑞貝爾威爾森表示：「下來要頒發獎座的來賓是艾瑪華森。她稱自己是女權主義者，但我們都知道她是一名女巫。」而她上台後回應「我是為了所有女巫而來」，被許多網友認為是抨擊JK羅琳對於跨性別者的言論，當時就有不少網友感到意外。

雖然艾瑪華森頻被攻擊，她也沒有回應，但根據「Game Rant」報導，飾演「露娜」的伊凡娜林奇，早前就強調「艾瑪與JK羅琳的關係並不差，沒有不合」，「哈利波特」系列資深女星Miriam Margolyes也出來證實這點。至於艾瑪曾在2021年對外表示「關於我大部分的新聞，包括與男友訂婚，或是即將退休息影，都只是媒體、網友創造點擊率的方式」，並強調「如果我有任何想法，我絕對會在網路上，跟大家第一時間分享」。