金庸作品改成電玩 林志穎20年後再扮天龍八部段譽

林志穎代言手遊遊戲。圖／艾玩天地提供

出道滿三十年，林志穎首度為金庸授權的電玩遊戲「天龍八部2」手遊代言，時隔20年他再度扮演段譽，表示自己真的很喜歡金庸老師的作品，尤其是「天龍八部」，笑稱是出道30周年最好的禮物。

20年前林志穎飾演段譽時大受好評，當時其實演繹這個角色也付出了許多心力。他笑說印象最深刻是那時候在大陸拍戲從南到北、從豔陽拍到下雪，每天工作超過16小時，螢光幕前的段譽瀟灑俊朗，都是經過長時間的梳畫、造型，尤其是當時的頭套非常硬，有時連睡覺都無法摘下，雖然很辛苦但看到作品還是覺得非常值得，也因為有這些艱苦但美好的經歷。他希望透過這次的代言傳遞「逆風前行」的正面精神給大家，鼓勵大家不論任何出生背景、性別、狀態，都有資格追尋自己的夢想，號召大家一起為夢想而戰！

他這次代言的手遊是金庸正版授權的首款空戰武俠MMO大作，完整還原原著「天龍八部」小說 經典劇情及人物場景，同時也加入全新輕功戰鬥玩法，希望能夠透過「天龍八部2」手遊讓金庸迷回味經典的情懷，也讓更多年輕人了解「天龍八部」這部傳奇作品！他也偷偷地透露，這次的另外兩位代言人真的是重量級選角，神還原金庸筆下的虛竹和喬峰，絕對會讓大家眼睛一亮！