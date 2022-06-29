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「捍衛戰士2」全球賣破10億 阿湯哥拒太早登串流

記者陳建嘉／即時報導
湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」票房屢創佳績。圖／UIP提供
湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」票房屢創佳績。圖／UIP提供

湯姆克魯斯主演「捍衛戰士：獨行俠」票房屢創佳績，全球票房突破10億美金，坐擁阿湯哥從影以來最高紀錄票房持續升高，外傳電影於5月底上映，原訂最近就要登上串流平台，但因為該片票房後勢很強，還能衝出佳績，更傳出阿湯哥拒絕讓該片太快登上串流平台，希望能持續在戲院長賣，因為這是屬於大銀幕的電影。

好萊塢業界人士馬修貝洛尼最近在他的播客「小鎮」中，提到「捍衛戰士2」的串流消息，提到派拉蒙影業原本計畫要登上串流平台，可能就是自家的派拉蒙+，但因為湯姆克魯斯有完全的主控權，他不認為該片已經要上網路平台，「我在派拉蒙看到的消息是120天後登上串流平台，不過派拉蒙希望能與湯姆克魯斯協調一個更短的時限，希望可以讓他們獲取更多串流平台的在線收入」。

馬修強調派拉蒙很希望這片趕快登上串流，但被湯姆克魯斯否決，「不只是因為錢，湯姆一直是戲院的忠實信徒，所以他一開始就在合約中主控這部電影」，表示該片目前仍有上映120天後才上串流的規定，不會提前。

「捍衛戰士：獨行俠」全球熱賣，對於觀眾熱情捧場，戲院商奉湯姆為「救世主」，他當然不能沒有任何表示，特別在社群網站上留言寫道：「致所有正在上映的影片、所有電影公司與所有戲院商：恭喜。致觀眾們：謝謝你們敢走出家門來讓我們娛樂你們，下回看電影時再見。」

電影 湯姆克魯斯 阿湯哥

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