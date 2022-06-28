雷神索爾「電臀」苦練11年 大銀幕確認全裸見影迷

克里斯漢斯沃在「雷神索爾：愛與雷霆」露出健壯好身材。圖／摘自YouTube

漫威 「雷神索爾：愛與雷霆」先前預告中驚喜曝光男主角克里斯漢斯沃的好身材，卻被打碼的雷神首露全裸「正宗電臀」，經由導演 泰卡大神塔伊加維迪提親口確認，無碼全見版將於電影 正片中首度公開，只有在大銀幕上才能親眼見分曉，克里斯漢斯沃更說苦練11年終於修成「正果」。

最新預告主打「雷神團隊」總動員，不但索爾反串佛祖造型笑果十足，還示範超無厘頭阿斯嘉打招呼手勢，令星爵看到傻眼！在才剛舉行的全球記者會上，漢斯沃也透露其實童心未泯的他，終於在維迪提的引導下與索爾融為一體。

在日前發布的「雷神索爾：愛與雷霆」預告中，索爾被宙斯一不小心施法過當脫光光、克里斯漢斯沃首露健美身材背面全裸，引起各界矚目熱議，不過尺度受限的普遍級打碼版，卻讓人對於無碼版本心癢至極。

導演塔伊加維迪提宣傳受訪時，便一解影迷揣測期待之苦、親口證實雷神正宗電臀無碼全見版將在電影正片中毫無遮掩一覽無遺！漢斯沃更在首映會上「語重心長」地說：「花了11年苦練才修成這個『正果』，每一集都脫掉一件衣物，直到這集脫到一件不剩！」

漢斯沃也揭發維迪提對自己心懷不軌：「這一切都是他的算計！」攝影指導貝瑞巴茲伊多因也補充說：「他的臀部真的超難拍，因為讓所有工作人員都分心目不轉睛！」

影片來源：YouTube MarvelTW

全球記者會上，克里斯漢斯沃也敘述在八部漫威電影中飾演索爾的心境轉變：「我們歷年來都經歷了不少改變，能夠與他一同成長交集相當有趣。」他表示自己能和索爾融為一體，全歸功於不按牌理出牌的維迪提：「自從塔伊加接手執導後，他把我心中青少年般的孩子氣注入索爾，令我感到興奮並煥然一新！」

維迪提回覆說漢斯沃活力十足並值得信任，在現實生活就是個不折不扣的英雄。

娜塔莉波曼則對於能夠詮釋自己版本的雷神感到超現實，並感謝大家能把身材嬌小的她視為高大威猛的角色，也說她的版本與漢斯沃截然不同：「雷神身經百戰歷練豐富，女雷神則還在摸索當中，是個新手超級英雄。」

克里斯汀貝爾在全球疫情爆發後蟄伏長達三年，選擇以飾演「雷神索爾：愛與雷霆」的大反派格爾復出，不過令人大感驚喜的其實不僅此舉，還有破天荒奉子女之命接戲。為了演出本片，他必須前往澳洲短暫定居，拍戲總是攜家帶眷的他在廚房餐桌上徵詢家人意見：「我向他們解釋若我接演本片，全家就必須搬離洛杉磯，而我的子女立刻就說：『我們非去不可！』這就成了我至今唯一奉全家人之命而接演的電影！」

貝爾早就對於塔伊加維迪提接手的「雷神索爾3：諸神黃昏」和獲獎代表作「兔嘲男孩」景仰不已，為了讓爸爸演出漫威電影、搬到國外都在所不惜的子女才是促成主因。他也大力稱讚首度合作的克里斯漢斯沃輕而易舉地駕馭比反派還難演好幾倍的英雄角色，更直呼才一認識就覺得「他人好到不行」。