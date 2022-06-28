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韓星南柱赫再陷霸凌爭議 又一爆料者指控

記者李姿瑩／綜合報導
南柱赫被校園霸凌傳聞纏身。圖／摘自xportsnews
南柱赫被校園霸凌傳聞纏身。圖／摘自xportsnews

韓星南柱赫涉嫌校園霸凌風波又起，受害者這次和另一同學的媽媽找上「京鄉體育」爆料，把南柱赫在內的校園霸王名字全部清楚地告訴記者。受害者控訴，南柱赫用言語暴力等不當舉動排擠他，讓他非常痛苦，看了南柱赫演出的電影後，往日的傷口就像重新撕裂般難受。

受害者表示，南柱赫在學校總是無故搶走他的智慧型手機，自行開分享熱點，當成自己的在用。如果被老師抓到偷用手機，南柱赫就會把受害者的那支交出去，自顧自繼續用自己的手機，完全沒在怕。

更可惡的是，南柱赫拿著受害者的手機，肆意下載付費遊戲，以及內購遊戲道具，但根本沒有要給受害者錢的意思。此外，只要讓校園惡霸們不爽，南柱赫也會夥同其他人，拿受害者當沙包練拳頭。第一次的爆料者提到必須幫南柱赫跑腿，這次的受害者也不例外，時常被南柱赫使喚去福利社買麵包，甚至限時回來，把對方當成奴才般戲耍。

在看到南柱赫的經紀公司先前的強硬回應後，受害者更希望南柱赫能承認過去的錯誤。而第一位爆料者已經被南柱赫的經紀公司起訴，他的媽媽指控，經紀公司根本沒有確認事實就提告，正對兒子進行二次加害。「兒子因為校園霸凌，一生都活在心理創傷中，其他的受害者至今也都把痛苦藏在心裡。」

由於南柱赫的經紀公司先前批評記者沒來求證，這次「京鄉體育」不僅詢問了預防校園暴力的相關協會，也向經紀公司尋求回應。南柱赫的經紀公司態度不變，認為上述指控毫無事實根據，只會對演員和其家屬造成傷害。

智慧型手機 霸凌 電影

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