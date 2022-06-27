具俊曄又為大S到台灣相聚 爆料的竟是...周杰倫

具俊曄(右)日前在節目上公開和老婆大S的甜蜜照片。圖／摘自IG

新婚夫婦具俊曄 、大S 合體了！周杰倫（周董）昨晚在IG分享旗下潮牌活動片段，同桌者除了老婆昆凌之外，還有具俊曄、大S、許雅鈞、小S 以及林俊傑等，算算應該是具俊曄、大S相隔1個多月後再相聚，顯見具俊曄未來常會為了老婆待在台灣。

周杰倫分享的IG限時動態中，新婚的具俊曄、大S夫婦，具俊曄戴著黑帽、穿著牛仔襯衫，大S則是黑色洋裝，肌膚亮到發光，整體狀態極佳。

影片中可見大家熱烈討論魔術，有人變起測試情侶之間有沒有互有愛意的魔術，具俊曄、大S示範成功引起眾人驚呼一聲，小S和許雅鈞同樣成功，小S激動抱住老公說「你還愛我」。

另外周董跟老婆昆凌比肩而坐，特別分享自己變魔術驚艷眾人的片段，讓具俊曄相當吃驚，一旁的大S、小S也驚訝到大叫，周董笑得合不攏嘴。

具俊曄、大S於2月8日在韓國登記結婚，後來具俊曄3月抵台，同月跟大S在台灣完成登記手續，在台陪伴老婆期間接下夜店DJ工作，吸引大批粉絲潮聖。

他5月時離開台灣飛到紐約夜店工作，是婚前排定的工作，大S沒有同行，前陣子韓國節目「劉QUIZ ON THE BLOCK」播出他暢談跟大S的交往故事，同時秀出多張甜蜜合照。

時隔1個多月，具俊曄疑似悄悄飛抵台灣完成隔離，並與大S一同出席聚會，影片中可見現場氣氛熱絡，看來他已成功打進大S的生活圈。