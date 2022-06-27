傳艾瑪華森切割JK羅琳 不願回「哈利波特」系列
「哈利波特」家變風波似無平息的趨勢，自從作者JK羅琳因為堅持經過變性手術的女性和自然生理為女性者不屬於同一類、被跨族群鎖定為攻擊目標後，眾家演員先後發表不支持她的聲明，可是每個人的不支持又有程度上的差別。
扮演「哈利」的丹尼爾雷德克里夫形容這很像是跟自家長輩意見不合，雖然觀念不一樣但仍然是一家人，不過「妙麗」艾瑪華森的態度就沒這麼包容，被娛樂媒體傳和JK羅琳刻意切割，甚至嚴重到除非JK羅琳不再參與、才願意再回歸「哈利波特」相關影片的演出陣容。
在網路上，對於此傳聞的討論相當多，有很多網友站在不滿艾瑪華森的一方，覺得她這樣子很忘恩負義。有網友寫道：「艾瑪華森不過是個女演員，在演裝模作樣，絕對有一大把的女演員也能夠詮釋裝模作樣，把她取代。然而JK羅琳的創意和頭腦是無法被取代的。」
聲援JK羅琳的網友認為應知恩圖報，若沒有JK羅琳寫出的風靡世界小說，哪來的「哈利波特」電影，艾瑪華森就沒可能因為扮演妙麗而成名、賺進大把鈔票，JK羅琳是她生命中的貴人，居然還被她如此對待。
然而艾瑪華森畢竟也有不少影迷，他們則為偶像辯解，稱「哈利波特」主要演員一大堆人出來打臉JK羅琳，不光只是艾瑪，外界卻始終只愛針對她、一直批判她過河拆橋，似乎都忘了要去出征其他人。
也有人以「哈利波特」系列中鄧不利多的名言為艾瑪辯解：「大家是不是忘了JK羅琳自己曾經透過鄧不利多的嘴巴說出這句話，要對抗我們的敵人需要很大的勇氣，要對抗我們的朋友需要同樣多的勇氣。」
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