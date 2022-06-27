我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

州高等法院裁定 紐約市非公民投票法案違憲

傳艾瑪華森切割JK羅琳 不願回「哈利波特」系列

記者蘇詠智／即時報導
艾瑪華森被傳要徹底切割「哈利波特」原作者。（路透資料照片）
艾瑪華森被傳要徹底切割「哈利波特」原作者。（路透資料照片）

哈利波特」家變風波似無平息的趨勢，自從作者JK羅琳因為堅持經過變性手術的女性和自然生理為女性者不屬於同一類、被跨族群鎖定為攻擊目標後，眾家演員先後發表不支持她的聲明，可是每個人的不支持又有程度上的差別。

扮演「哈利」的丹尼爾雷德克里夫形容這很像是跟自家長輩意見不合，雖然觀念不一樣但仍然是一家人，不過「妙麗」艾瑪華森的態度就沒這麼包容，被娛樂媒體傳和JK羅琳刻意切割，甚至嚴重到除非JK羅琳不再參與、才願意再回歸「哈利波特」相關影片的演出陣容。

在網路上，對於此傳聞的討論相當多，有很多網友站在不滿艾瑪華森的一方，覺得她這樣子很忘恩負義。有網友寫道：「艾瑪華森不過是個女演員，在演裝模作樣，絕對有一大把的女演員也能夠詮釋裝模作樣，把她取代。然而JK羅琳的創意和頭腦是無法被取代的。」

聲援JK羅琳的網友認為應知恩圖報，若沒有JK羅琳寫出的風靡世界小說，哪來的「哈利波特」電影，艾瑪華森就沒可能因為扮演妙麗而成名、賺進大把鈔票，JK羅琳是她生命中的貴人，居然還被她如此對待。

然而艾瑪華森畢竟也有不少影迷，他們則為偶像辯解，稱「哈利波特」主要演員一大堆人出來打臉JK羅琳，不光只是艾瑪，外界卻始終只愛針對她、一直批判她過河拆橋，似乎都忘了要去出征其他人。

也有人以「哈利波特」系列中鄧不利多的名言為艾瑪辯解：「大家是不是忘了JK羅琳自己曾經透過鄧不利多的嘴巴說出這句話，要對抗我們的敵人需要很大的勇氣，要對抗我們的朋友需要同樣多的勇氣。」

JK羅琳到現在還被出征，卻始終沒改變自己的理念。（路透資料照片）
JK羅琳到現在還被出征，卻始終沒改變自己的理念。（路透資料照片）

哈利波特 艾瑪華森 手術

上一則

傳迪士尼3億元請強尼再扮海盜 安珀被揭發自導自演裝窮

延伸閱讀

妙麗回鍋「哈利波特」？ 艾瑪華森開條件：羅琳出局

妙麗回鍋「哈利波特」？ 艾瑪華森開條件：羅琳出局
假澤倫斯基惡整JK羅琳 稱烏軍飛彈刻有索命咒

假澤倫斯基惡整JK羅琳 稱烏軍飛彈刻有索命咒
丹麥影帝取代強尼戴普 「鄧不利多」大受好評

丹麥影帝取代強尼戴普 「鄧不利多」大受好評
娛樂／魔杖準備好「怪獸與鄧不利多的秘密」再探魔法世界

娛樂／魔杖準備好「怪獸與鄧不利多的秘密」再探魔法世界

熱門新聞

「愛情應該有的樣子」中，楊穎Angelababy（左）奪賴冠霖「螢幕初吻。(圖:愛奇藝國際站提供)

Angelababy確認情侶關係 賴冠霖擁她入懷：我也不想當弟弟了

2022-06-21 02:30
伊能靜(左)上紐約夜店朝聖，駐顏有術的美貌讓粉絲稱羨。(取材自Instagram)

54歲伊能靜上紐約夜店 低胸超辣 無P真貌美成這樣

2022-06-21 08:37
葛斯齊工作經歷豐富，但當狗仔讓他的成就感最大。記者吳致碩／攝影

資深狗仔：跟拍過的藝人最服她 最希望能拍到這位天王

2022-06-21 10:04
吳綺莉罕見透露自己在當藝人之餘，也曾做過保險員、裝潢等等。取材自微博

生成龍私生女…吳綺莉「做裝修、賣保險」扛家計洩近況

2022-06-24 01:06
具俊曄（右）公開和大S的甜蜜合照。(取材自tvN)

分手那晚和大S抱頭痛哭 具俊曄哽咽：我像傻瓜一樣

2022-06-22 20:16
謝金燕保養得宜，大方分享凍齡撇步。取材自IG

別說不科學 謝金燕少女外貌+腹肌 16項凍齡法則超自律

2022-06-25 17:58

超人氣

更多 >
這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯

這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯
世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部
普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人
加州將退款 1戶最高1050元

加州將退款 1戶最高1050元

加州將退款 個人收入25萬元以下可領 1戶最高1050元

加州將退款 個人收入25萬元以下可領 1戶最高1050元