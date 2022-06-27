傳艾瑪華森切割JK羅琳 不願回「哈利波特」系列

艾瑪華森被傳要徹底切割「哈利波特」原作者。（路透資料照片）

「哈利波特 」家變風波似無平息的趨勢，自從作者JK羅琳因為堅持經過變性手術 的女性和自然生理為女性者不屬於同一類、被跨族群鎖定為攻擊目標後，眾家演員先後發表不支持她的聲明，可是每個人的不支持又有程度上的差別。

扮演「哈利」的丹尼爾雷德克里夫形容這很像是跟自家長輩意見不合，雖然觀念不一樣但仍然是一家人，不過「妙麗」艾瑪華森 的態度就沒這麼包容，被娛樂媒體傳和JK羅琳刻意切割，甚至嚴重到除非JK羅琳不再參與、才願意再回歸「哈利波特」相關影片的演出陣容。

在網路上，對於此傳聞的討論相當多，有很多網友站在不滿艾瑪華森的一方，覺得她這樣子很忘恩負義。有網友寫道：「艾瑪華森不過是個女演員，在演裝模作樣，絕對有一大把的女演員也能夠詮釋裝模作樣，把她取代。然而JK羅琳的創意和頭腦是無法被取代的。」

聲援JK羅琳的網友認為應知恩圖報，若沒有JK羅琳寫出的風靡世界小說，哪來的「哈利波特」電影，艾瑪華森就沒可能因為扮演妙麗而成名、賺進大把鈔票，JK羅琳是她生命中的貴人，居然還被她如此對待。

然而艾瑪華森畢竟也有不少影迷，他們則為偶像辯解，稱「哈利波特」主要演員一大堆人出來打臉JK羅琳，不光只是艾瑪，外界卻始終只愛針對她、一直批判她過河拆橋，似乎都忘了要去出征其他人。

也有人以「哈利波特」系列中鄧不利多的名言為艾瑪辯解：「大家是不是忘了JK羅琳自己曾經透過鄧不利多的嘴巴說出這句話，要對抗我們的敵人需要很大的勇氣，要對抗我們的朋友需要同樣多的勇氣。」