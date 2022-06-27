傳迪士尼3億元請強尼再扮海盜 安珀被揭發自導自演裝窮

安珀赫德近來積極重塑親民形象，可惜又被酸是造假。（路透資料照片）

強尼戴普與前妻安珀赫德在誹謗官司結束後，走上不同的人生道路：前者被看好風光回歸幕前，近期更傳出迪士尼 砸大錢要邀他重回「神鬼奇航」系列；後者被拍到在名牌折扣連鎖賣場購物，卻被揭發是公關團隊自導自演，蓄意要營造她「生活簡樸」、「親民」的形象。

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幾年前強尼戴普與安珀赫德鬧離婚時，被安珀在報上投書暗指是「家暴 男」，迪士尼馬上取消原訂要再拍攝的「神鬼奇航」續集影片的計畫，甚至開始在規畫沒有他所扮演的傑克船長的新系列。

結果強尼這次在誹謗官司上大大扳回一城，人氣重新衝上高峰，迪士尼也被各方推測準備風光迎回強尼。

澳洲 娛樂網站引述不具名消息來源表示，迪士尼將砸3億100萬美元請強尼再演「神鬼奇航」新續集電影，以及相關的Disney+影集；強尼本來就對再扮傑克船長意願頗高，加上有那麼豐厚的酬勞，點頭的機率極大。

反而在誹謗官司中慘敗的安珀，已透過律師哭窮，近來不只去名牌折扣連鎖賣場被拍到，也被拍到去大賣場裡的生鮮部門買魚，過著意外親民的生活。但歐美娛樂媒體報導，這是她的公關團隊巧心安排，為了讓外界相信她已經放棄過往的奢華日子，和大多數民眾的日常作息沒太大差別，拉近彼此之間的距離，也使大眾更能相信她真的手頭拮据、無法付出超過千萬美元的賠償金。

她所逛的TJ Maxx不乏名牌過季品、以折扣價售出，是精打細算的平民百姓最愛尋寶的連鎖賣場之一，可是生活優渥的富商名人不會去逛這種地方，怕被認為紆尊降貴、有失格調。可是歐美媒體報導，安珀現在離破產、失意還早得很，沒有真的慘到只能在TJ Maxx滿足血拚欲，那純粹是演給外人看，她絕對比現在表現出來的還要有錢。