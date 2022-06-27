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老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機

記者陳慧貞／即時報導
林立洋（右）與妻子陳貞均爆婚姻危機。圖／摘自臉書
林立洋（右）與妻子陳貞均爆婚姻危機。圖／摘自臉書

55歲男星林立洋（本名林利）與小14歲老婆陳貞均結婚近3年，婚後夫妻兩風波不斷，近日女方痛罵林立洋「騙吃騙住、沒婚禮、沒鑽戒」，更將2人吵架影片po上社群平台，原本是夫妻關起門來的家務事，卻遭公諸於世，林立洋受訪時坦言「心累」，面臨婚姻危機，無奈吐露：「彼此早已沒有當初（新婚）的感覺了」，而該影片目前已刪除。

林立洋透露，之前他因在香港照顧癌母，加上疫情因素，婚後只能香港、台灣兩地跑，夫妻長期聚少離多，直到去年母親過世，他賣掉香港房子搬來台定居，專心陪伴妻子，未料竟是夫妻衝突不斷的開端，老婆痛罵「騙吃騙住」，他解釋目前住的房子是老婆付的頭期款，但房貸是他付，至於「沒鑽戒、沒婚禮」，他坦言：「我也很想給，但結婚時，我就說了，我不是大富大貴的人，生活過得去就可以」。

夫妻吵架畫面曝光後，林立洋只對老婆丟了一句話：「你要的目的達到了！」憤而離家，並稱來台定居半年，已離家十幾次，陳貞均因媽媽患有躁鬱症，經常情緒勒索，更嚴重時會有暴力，林立洋直言上周就被岳母砍了一刀，還好是小傷，岳母則被送往療養院，對於老婆承受的壓力，他身處其中能理解包容，但久了，不免也感到身心俱疲。

對於老婆將吵架影片po上網，林立洋無奈：「其實她（老婆）不壞，本質是善良、可愛的，沒喝酒時，就像個小女孩，喝了酒，就變得很恐怖」，問對老婆還有「愛」嗎？他說得直白：「這樣說吧，我們的性生活很少了，因為沒有愛哪來性呢」，但是否會離婚，林立洋坦言：「老實說，我們沒提過，當初結婚，我也只想要有個伴，安穩平凡度過，但現在真的很累」。

林立洋與妻子吵架離家。圖／摘自臉書
林立洋與妻子吵架離家。圖／摘自臉書

香港 社群 疫情

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