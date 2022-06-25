女兒剛滿月她就要復出 黃子佼鬆口孟耿如下周開工

黃子佼(左)、Lulu出席「婚禮歌手2」媒體見面會。記者李政龍／攝影

黃子佼25日和Lulu一起錄「婚禮歌手2」，找來哈林庾澄慶當嘉賓獻唱。黃子佼透露，如果未來節目有第3季，打算給孟耿如一個婚禮，現在老婆產後狀態恢復得不錯，本周就要復出拍戲。

黃子佼坦言，他從來沒想過自己會變成「女兒傻瓜」，但現在只要看到別人的婚禮，他就忍不住開始想像女兒黃玉米未來結婚嫁人的模樣，而且還真的已經有人來報名相親，小S 節目製作人B2的兒子就是其中之一。因為疫情 攪局，黃子佼沒有辦婚禮和彌月宴，始終惦記著要補辦。

現在黃子佼家中全都是嬰兒物資，光各種尺寸的尿布堆滿一整面牆，他懇請好友們別再送來，打趣現在最需要的是有人手幫忙帶小孩。因為孟耿如本周就要復出拍戲，雖然只拍3天戲分不多，但劇組已經等她1個多月，因此不能再拖。他誇讚老婆各方面狀態都恢復得不錯，已經請好保母，孩子的名字也請專業老師取好登記。

因為疫情，黃子佼和孟耿如家中長輩都還沒真的看過黃玉米，所有人都只能透過視訊關心。此外，黃子佼堅持不公開女兒本名，「連爸爸我都不會講，長輩真的很失控。」原來先前黃玉米剛出生，黃爸爸搶先在個人臉書 上昭告天下，急得黃子佼要80多歲的老爸趕緊去開電腦刪文。除了黃爸爸暴雷，張小燕也藏不住秘密，悄悄把黃玉米出生的消息告訴卜學亮，讓黃子佼直跳腳。

他感嘆現在育兒費用「日出斗金」，不忘向製作單位催生「婚禮歌手」第3季，並為此許諾，屆時要給老婆辦一個婚禮。