我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平7．1將出席香港回歸慶典 傳可能乘高鐵到訪

戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

湯姆克魯斯捍衛戰士2狂賣 打贏「死對頭」布萊德彼特？

記者蘇詠智／即時報導
「夜訪吸血鬼」被傳造成湯姆克魯斯（右）與布萊德彼特（中）的心結。取材自IMDb
「夜訪吸血鬼」被傳造成湯姆克魯斯（右）與布萊德彼特（中）的心結。取材自IMDb

湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」全球票房破9億美元，即將成為他首部賣破10億美元的巨片，北美的票房更將突破5億美元，也是他從影以來的新高。眼看他再度攀上事業的巔峰，受到娛樂媒體盛讚是「最後一位電影巨星」，因此讓他的自我感覺良好又到了新高度，而且迫不及待跟所有好友宣布，已經把「死對頭」布萊德彼特遠遠拋在腦後？

專門報導明星與名人八卦的「國家詢問報」報導，年齡相近的阿湯哥小布，自從快30年前合演「夜訪吸血鬼」產生不快後，就有很深的心結，表面上看來和諧，私下都想把對方壓落底，過去小布靠製作「自由之心」與演出「從前，有個好萊塢」拿了兩座奧斯卡金像獎，阿湯哥3獲提名卻至今空手而歸，早就想要扳回一城，剛好「捍衛戰士：獨行俠」出奇熱賣，小布卻從新冠肺炎疫情爆發後都沒有主演的熱賣片，僅在珊卓布拉克掛帥的「失落謎城」客串，雖然片子在北美的票房也達1億美元，畢竟和「捍衛戰士：獨行俠」有段明顯的差距。

「國家詢問報」稱湯姆克魯斯近來志得意滿，在業界友人面前總會強調自己才是同世代男星中最紅的那一個，而且提醒他們，布萊德彼特已經許久沒有像「捍衛戰士：獨行俠」那樣狂賣的大片，誰才是贏家根本無需懷疑。況且小布這幾年都被與安琪莉娜裘莉的婚變給困住，心情大受影響，看來更像個可憐的輸家。

布萊德彼特在今年夏天也有動作新片「子彈列車」要上映，但各方預期是不太會像「捍衛戰士：獨行俠」這麼狂賣。可是專門打臉八卦的網站反駁，如此就說阿湯哥是贏家、小布是輸家也很誇張，兩人最多是各擅勝場，再者當年「夜訪吸血鬼」小布拍得不開心，不是因為受不了阿湯哥，也已經是快30年前的事了，兩位資深帥哥之間沒有那麼深的仇怨。

布萊德彼特新片「子彈列車」將測試他的票房魅力。圖：索尼提供
布萊德彼特新片「子彈列車」將測試他的票房魅力。圖：索尼提供

小布 阿湯哥 布萊德彼特

上一則

阿Sa剛入行遭男友背叛 阿嬌帶她捉姦 網友瘋猜是鄭中基

下一則

劉畊宏暴紅後推掉很想上的綜藝節目 老婆揭背後原因

延伸閱讀

湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」票房 超越36年前首作

湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」票房 超越36年前首作
娛樂／曾說捍衛戰士是右翼宣傳電影 是什麼讓阿湯哥回鍋？

娛樂／曾說捍衛戰士是右翼宣傳電影 是什麼讓阿湯哥回鍋？
阿湯哥下月60歲壽宴 傳威廉王子、貝克漢現身

阿湯哥下月60歲壽宴 傳威廉王子、貝克漢現身
湯姆克魯斯60大壽賓客超豪華 緋聞女友、威廉王子都邀

湯姆克魯斯60大壽賓客超豪華 緋聞女友、威廉王子都邀

熱門新聞

葛斯齊工作經歷豐富，但當狗仔讓他的成就感最大。記者吳致碩／攝影

資深狗仔：跟拍過的藝人最服她 最希望能拍到這位天王

2022-06-21 10:04
「愛情應該有的樣子」中，楊穎Angelababy（左）奪賴冠霖「螢幕初吻。(圖:愛奇藝國際站提供)

Angelababy確認情侶關係 賴冠霖擁她入懷：我也不想當弟弟了

2022-06-21 02:30
伊能靜(左)上紐約夜店朝聖，駐顏有術的美貌讓粉絲稱羨。(取材自Instagram)

54歲伊能靜上紐約夜店 低胸超辣 無P真貌美成這樣

2022-06-21 08:37
鍾欣潼(阿嬌)在「乘風破浪」中人氣很高。(取材自微博)

阿嬌1動作露餡了 「乘風破浪」的她大便不沖水

2022-06-19 01:56
吳慷仁(左)為戲犧牲全裸和賈靜雯。(圖:Netflix提供)

吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出

2022-06-17 08:01
郭采潔在節目中透露對母親的思念。取材自微博

母親難產亡…郭采潔淚吐「想求父決定剖腹產」救母

2022-06-17 23:07

超人氣

更多 >
世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招
最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效

最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效
證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點

證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點
「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤

「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤
是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案

是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案