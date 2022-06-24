湯姆克魯斯捍衛戰士2狂賣 打贏「死對頭」布萊德彼特？

「夜訪吸血鬼」被傳造成湯姆克魯斯（右）與布萊德彼特（中）的心結。取材自IMDb

湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」全球票房破9億美元，即將成為他首部賣破10億美元的巨片，北美的票房更將突破5億美元，也是他從影以來的新高。眼看他再度攀上事業的巔峰，受到娛樂媒體盛讚是「最後一位電影巨星」，因此讓他的自我感覺良好又到了新高度，而且迫不及待跟所有好友宣布，已經把「死對頭」布萊德彼特 遠遠拋在腦後？

專門報導明星與名人八卦的「國家詢問報」報導，年齡相近的阿湯哥 與小布 ，自從快30年前合演「夜訪吸血鬼」產生不快後，就有很深的心結，表面上看來和諧，私下都想把對方壓落底，過去小布靠製作「自由之心」與演出「從前，有個好萊塢」拿了兩座奧斯卡金像獎，阿湯哥3獲提名卻至今空手而歸，早就想要扳回一城，剛好「捍衛戰士：獨行俠」出奇熱賣，小布卻從新冠肺炎疫情爆發後都沒有主演的熱賣片，僅在珊卓布拉克掛帥的「失落謎城」客串，雖然片子在北美的票房也達1億美元，畢竟和「捍衛戰士：獨行俠」有段明顯的差距。

「國家詢問報」稱湯姆克魯斯近來志得意滿，在業界友人面前總會強調自己才是同世代男星中最紅的那一個，而且提醒他們，布萊德彼特已經許久沒有像「捍衛戰士：獨行俠」那樣狂賣的大片，誰才是贏家根本無需懷疑。況且小布這幾年都被與安琪莉娜裘莉的婚變給困住，心情大受影響，看來更像個可憐的輸家。

布萊德彼特在今年夏天也有動作新片「子彈列車」要上映，但各方預期是不太會像「捍衛戰士：獨行俠」這麼狂賣。可是專門打臉八卦的網站反駁，如此就說阿湯哥是贏家、小布是輸家也很誇張，兩人最多是各擅勝場，再者當年「夜訪吸血鬼」小布拍得不開心，不是因為受不了阿湯哥，也已經是快30年前的事了，兩位資深帥哥之間沒有那麼深的仇怨。