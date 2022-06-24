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女人要互相打氣 莎朗史東自揭9度流產 鼓勵傷心女舞者

記者蘇詠智／即時報導
莎朗史東自揭曾經9度流產。（路透資料照片）
莎朗史東自揭曾經9度流產。（路透資料照片）

資深性感女神莎朗史東以「第六感追緝令」在全球各地大受歡迎，今年正好滿30周年。她昔日以大膽、豪放、高智商的形象著稱，也敢做敢言，近日她為了鼓勵遭到流產之痛的「舞林群星會」紐西蘭拉丁舞者佩塔摩嘉卓，揭露過去曾經9度流產，當最後一次流掉孩子時，還花了36小時引產，將這個懷了5個半月的死胎取出，曾經照顧過她的護理師就算在休假日也還是陪在她身旁，讓她體會到有一種宛如姊妹般互相關懷與理解的感覺。

莎朗史東抱怨過往女性流產都沒有一個特別的園地能夠讓探討失去孩子的深沉痛楚，可是這麼大的事情對於身體或是情緒上都不容小覷，以前大家都需要獨自面對或是覺得該保密，還帶著一種自認失敗的感覺，而不是她們真正需要的同情、同理心與療癒撫慰。

外人眼中看似光鮮、亮麗、強勢的她，其實一路走來，傷痕累累。她曾經在回憶錄中提及幼年時遭到外公性侵，外婆還不加阻止、成了幫兇，就算成為影壇紅星，人生仍不是都如意，一次又一次的遭到流產打擊，最後她選擇領養，目前有3個養子，分別是22歲、16歲與15歲。

莎朗史東所鼓勵的佩塔摩嘉卓，近期也有番不凡的遭遇，她的丈夫是以「舞林群星會」打出知名度的專業舞者馬克辛奇默科夫斯基，馬克辛近年回到童年故鄉烏克蘭，參與當地版本「舞林群星會」的錄製，一度因為烏克蘭和俄羅斯開戰，差點滯留祖國而回不到美國。佩塔則在丈夫沒陪在身邊的情況下遭逢流產的打擊，而且在此之前她已經流產過兩次。「時人」揭露了這件事後，眾多網友留言表達關心，也為佩塔打氣，卻沒有人像莎朗史東的回應，那麼受到外界矚目。

莎朗史東仍是國際影展常客。（路透資料照片）
莎朗史東仍是國際影展常客。（路透資料照片）
專業舞者夫婦馬克辛奇默科夫斯基（左）、佩塔摩嘉卓遭遇流產打擊，引起網友關心和同情...
專業舞者夫婦馬克辛奇默科夫斯基（左）、佩塔摩嘉卓遭遇流產打擊，引起網友關心和同情。圖／摘自IG
莎朗史東以「第六感追緝令」走紅金正好滿30周年。圖／摘自imdb
莎朗史東以「第六感追緝令」走紅金正好滿30周年。圖／摘自imdb

烏克蘭 性侵 俄羅斯

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