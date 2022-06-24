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王心凌高票首任隊長祭11頁PPT簡報 促成Twins首度合體

記者王郁惠／即時報導
吳謹言（左起）、阿嬌、王心凌、張天愛和阿Sa將在三公舞台合唱「星星點燈」。圖／芒果TV提供
吳謹言（左起）、阿嬌、王心凌、張天愛和阿Sa將在三公舞台合唱「星星點燈」。圖／芒果TV提供

王心凌參與第三季大陸女團選秀綜藝「乘風破浪的姐姐」，上周憑她與譚維維搭檔的「山海」在第二次公演（簡稱二公）勝出，並在主題競演個人喜愛度榜單奪下第一名，本周三公王心凌與阿Sa、阿嬌、張天愛與吳謹言同隊，並首度擔任隊長，一口氣製作了11頁的PPT簡報，向製作單位和隊友講述想要的舞台與視覺創意，她表示：「當了隊長，就會覺得好像要更積極的去為大家爭取什麼，所以我就會這樣去做。」

王心凌在三公演出首度擔任隊長。圖／芒果TV提供
王心凌在三公演出首度擔任隊長。圖／芒果TV提供

王心凌在三公組隊環節，以高票當選新的隊長，她表示：「我會把退在背後的自己，再放大出來，請大家相信我。」在選隊員環節，曾在一公中相約再合作的吳謹言，婉拒鄭秀妍的強烈邀約，信守承諾選擇王心凌，好友阿Sa帶著同期出道的情懷跟隨王心凌，阿嬌也跟著加入，這也是阿Sa與阿嬌所組的Twins首次在節目合體，張天愛則是首度合作，屆時5人將合唱「星星點燈」。

此外，王心凌認真幫隊友安排合練時間，連排舞時都因對時間而分心，讓阿Sa和阿嬌忍不住出聲要她不要什麼事情都自己做，可以讓工作人員協助，事後阿Sa也心疼表示：「她對自己很苛刻，已經要記歌詞、舞蹈，然後又要看我們的表現，又希望我們可以整齊，我覺得心凌她真的非常有責任感，她就是不想辜負她的隊員。」

王心凌 阿嬌

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