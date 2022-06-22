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出軌鐵證如山？安珀赫德激吻名模卡拉照片傳遍網路

記者蘇詠智／即時報導
安珀赫德（右）與卡拉迪樂芬妮（左）曾經走得很近。圖／摘自IG
安珀赫德（右）與卡拉迪樂芬妮（左）曾經走得很近。圖／摘自IG

安珀赫德雖然在和前夫強尼戴普的誹謗官司吃了大敗仗、獲判要付千萬美元的賠償金，然而她在電視專訪時還是認為網路輿論對她不公平、導致她的說法無法被陪審團採信，繼續成為被網友討伐的對象。她在作證時一直緊咬著強尼戴普的嫉妒心超重、老是懷疑她偷吃，試圖讓外界覺得是強尼的癲狂讓她變成被施暴的對象，但一個名為Popcorned Planet的YouTube頻道近日在節目中出示安珀疑似和英國名模卡拉迪樂芬妮電梯內激吻的照片，狠狠的打臉她，很快就傳遍網路，成了厭憎她的網友最新攻擊武器。

在出庭時，安珀總表明自己並沒有在和強尼結婚時搞外遇，雖然外界傳言稱她和億萬富豪馬斯克、名模卡拉迪樂芬妮之間有「三人行」的不倫關係，馬斯克早先已經反駁，稱是在她與強尼離婚後才交往，但兩人曾在強尼擁有的頂樓豪宅電梯內被拍到親熱，這一回則輪到安珀與卡拉在此處的激吻畫面曝了光。Popcorned Plane並沒有點破這似乎由監視器拍下的畫面是在何年何月，網友卻指出那是在2016年的事，那時安珀與強尼還未離婚，因此她和卡拉算是婚內出軌。

因為這場誹謗官司，安珀赫德形象跌谷底，連在「水行俠2」的戲分都不太容易保得住，在官司慘敗後，網友對她的敵意還這麼深，她似乎也該想想，到底以往那些地方沒做好，以至於現在多數網友還在出征、無意放她一馬。

Popcorned Plane頻道揭露安珀赫德（左）與卡拉迪樂芬妮的激吻偷拍照，...
Popcorned Plane頻道揭露安珀赫德（左）與卡拉迪樂芬妮的激吻偷拍照，立刻傳遍全球。圖／摘自Twitter
在與前妻的誹謗官司上大勝的強尼戴普，來到芬蘭首都赫爾辛基演出。（美聯社）
在與前妻的誹謗官司上大勝的強尼戴普，來到芬蘭首都赫爾辛基演出。（美聯社）

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