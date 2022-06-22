出軌鐵證如山？安珀赫德激吻名模卡拉照片傳遍網路

安珀赫德（右）與卡拉迪樂芬妮（左）曾經走得很近。圖／摘自IG

安珀赫德雖然在和前夫強尼戴普的誹謗官司吃了大敗仗、獲判要付千萬美元的賠償金，然而她在電視專訪時還是認為網路輿論對她不公平、導致她的說法無法被陪審團採信，繼續成為被網友討伐的對象。她在作證時一直緊咬著強尼戴普的嫉妒心超重、老是懷疑她偷吃，試圖讓外界覺得是強尼的癲狂讓她變成被施暴的對象，但一個名為Popcorned Planet的YouTube 頻道近日在節目中出示安珀疑似和英國 名模卡拉迪樂芬妮電梯內激吻的照片，狠狠的打臉她，很快就傳遍網路，成了厭憎她的網友最新攻擊武器。

在出庭時，安珀總表明自己並沒有在和強尼結婚時搞外遇，雖然外界傳言稱她和億萬富豪馬斯克 、名模卡拉迪樂芬妮之間有「三人行」的不倫關係，馬斯克早先已經反駁，稱是在她與強尼離婚後才交往，但兩人曾在強尼擁有的頂樓豪宅電梯內被拍到親熱，這一回則輪到安珀與卡拉在此處的激吻畫面曝了光。Popcorned Plane並沒有點破這似乎由監視器拍下的畫面是在何年何月，網友卻指出那是在2016年的事，那時安珀與強尼還未離婚，因此她和卡拉算是婚內出軌。

因為這場誹謗官司，安珀赫德形象跌谷底，連在「水行俠2」的戲分都不太容易保得住，在官司慘敗後，網友對她的敵意還這麼深，她似乎也該想想，到底以往那些地方沒做好，以至於現在多數網友還在出征、無意放她一馬。