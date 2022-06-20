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昔日桃太郎走紅 林小樓回歸電視劇「收妖」

記者陳慧貞／即時報導
林小樓18歲時演紅桃太郎一角。圖／民視提供
林小樓18歲時演紅桃太郎一角。圖／民視提供

54歲女星林小樓當年以童星出道，1987年以電影「新桃太郎」反串形象深植人心，35年過去，至今她仍活躍於演藝圈，近日更加入民視8點檔「黃金歲月」演出，扮演發現「兇手」真相的關鍵人物「阿鳳」，勾起不少網友回憶殺，甚至截圖分享指她「桃太郎回來收妖」。

林小樓自上周五（17日）播出後，收到不少朋友截圖分享，訝異「8點檔的能見度超廣」，讓觀眾與自己過往作品與角色連結，第一次到民視拍8點檔，覺得很新鮮，尤其見到合作演員都是老朋友，從陳美鳳、霍正奇、梁佑南、龍天翔、胡鴻達等人，都是過去曾一起拍戲、上過綜藝通告的藝人，進棚當天心情就像開同學會，大家你一言我一句，還會分享美食零嘴，最後因為太歡樂，讓她忍不住求饒：「我先離席一下，台詞很多」。

演藝圈多年，林小樓最常聽到觀眾說「從小看你的戲長大」、「這是我媽媽小時候的偶像」，她總是聽在耳裡、暖在心裡，因為這些話，不但鼓勵自己，也是她持續表演的動力。

只是她因有氣喘的毛病，對於拍攝一整部8點檔連續劇，還是有些恐懼。

提到近況，她表示目前單身，平常就是準備晚會表演，規律做伸展運動，偶爾曬一下收養的3隻流浪貓，近期因疫情關係，不少活動取消，她正好來客串拍戲，又能和老朋友合作，覺得非常過癮。

林小樓分享近況，收養流浪貓。圖／民視提供
林小樓分享近況，收養流浪貓。圖／民視提供
林小樓18歲時演紅桃太郎一角。圖／民視提供
林小樓18歲時演紅桃太郎一角。圖／民視提供
林小樓加入「黃金歲月」。圖／民視提供
林小樓加入「黃金歲月」。圖／民視提供

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