我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐美機場亂成一鍋粥 這家航空總裁：旅遊需求不會消失

珍寶海鮮舫意外沉沒南海 事發地水深逾千米 打撈困難

湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」票房 超越36年前首作

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯在「捍衛戰士：獨行俠」南韓首映活動上比出手指愛心。圖／UIP提供
湯姆克魯斯在「捍衛戰士：獨行俠」南韓首映活動上比出手指愛心。圖／UIP提供

湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」全球票房持續熱賣，全球累積票房已達8.85億美元，突破湯姆克魯斯從影以來最高票房紀錄，在北美的賣座更可望突破5億美元大關。

36年前上映的首集，北美賣座為1億7680萬元，換算幣值等於是今日的4億7150萬元，續集的票房很快就要在幾天之內超越首集。若是根據賣出的票數來比較，首集在北美賣了4760萬張，續集目前在北美已賣出3890萬張票，也有機會後來居上，顯然湯姆克魯斯等待30多年才推出代表作的續集，已擊出勝利全壘打，也讓他的演藝事業攀上新的巔峰。

近日湯姆克魯斯正率領「捍衛戰士：獨行俠」的一群年輕飛官抵達南韓出席盛大首映會，除了女主角珍妮佛康納莉之外，多數主角幾乎都到齊，兩位戲分最多的麥爾斯泰勒與葛倫鮑威爾更是阿湯以外的矚目焦點，南韓影迷也圍在他們身邊要求合照或簽名，人氣爆漲。下個月上旬將歡度60大壽的阿湯，提早得到最好的生日禮物。

36年前「悍衛戰士」在台上映，電影廣告上曾打出「本片即將重寫光復以來西片票房新紀錄」，雖然最後並未成真，且片子賣座表現雖亮眼卻沒有成為台灣當年的暑期西片冠軍，36年後的續集卻揚眉吐氣，已經成為開年至今在台灣最賣座的電影，較首集在台成績明顯更上層樓。

湯姆克魯斯（左二）與「捍衛戰士：獨行俠」製片、其他演員們出席首映會。圖／UIP提...
湯姆克魯斯（左二）與「捍衛戰士：獨行俠」製片、其他演員們出席首映會。圖／UIP提供
葛倫鮑威爾與南韓觀眾自拍合照。圖／UIP提供
葛倫鮑威爾與南韓觀眾自拍合照。圖／UIP提供
湯姆克魯斯與守在紅毯兩旁的南韓影迷握手。圖／UIP提供
湯姆克魯斯與守在紅毯兩旁的南韓影迷握手。圖／UIP提供

湯姆克魯斯 電影 南韓

上一則

造謠南柱赫校園霸凌 經紀公司氣炸「連記者一起告」

延伸閱讀

娛樂／曾說捍衛戰士是右翼宣傳電影 是什麼讓阿湯哥回鍋？

娛樂／曾說捍衛戰士是右翼宣傳電影 是什麼讓阿湯哥回鍋？
阿湯哥下月60歲壽宴 傳威廉王子、貝克漢現身

阿湯哥下月60歲壽宴 傳威廉王子、貝克漢現身
湯姆克魯斯60大壽賓客超豪華 緋聞女友、威廉王子都邀

湯姆克魯斯60大壽賓客超豪華 緋聞女友、威廉王子都邀
阿湯哥事業得意、感情如謎 傳和海莉再度分手

阿湯哥事業得意、感情如謎 傳和海莉再度分手

熱門新聞

鍾欣潼(阿嬌)在「乘風破浪」中人氣很高。(取材自微博)

阿嬌1動作露餡了 「乘風破浪」的她大便不沖水

2022-06-19 01:56
吳慷仁(左)為戲犧牲全裸和賈靜雯。(圖:Netflix提供)

吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出

2022-06-17 08:01
王心凌組 演唱「野薔薇」。（取材自微博）

「乘風破浪」不見勾心鬥角 還能再有「王心凌」嗎？

2022-06-15 08:07
張晨光在直播中帶貨被酸民罵到痛哭。（取材自臉書）

張晨光中國直播曾挨罵「晚節不保」落淚 返台近況曝光

2022-06-14 01:50
葛斯齊認為王心凌私下也表裡如一。圖／摘自臉書

葛斯齊開直播爆料王心凌 揭她私下真面目

2022-06-13 12:42
黃曉明（左）發文為93歲姥姥慶生畫面。（取材自微博）

黃曉明曬31張照片祝壽姥姥 baby身影全失蹤

2022-06-16 02:22

超人氣

更多 >
22歲女加州租屋 慘遭變態房東囚禁虐待、挖眼險毀容

22歲女加州租屋 慘遭變態房東囚禁虐待、挖眼險毀容
華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷

華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷
病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕

病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕
用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功

用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功
為什麼美股今天休市？原因是這個

為什麼美股今天休市？原因是這個