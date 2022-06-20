湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」票房 超越36年前首作

湯姆克魯斯在「捍衛戰士：獨行俠」南韓首映活動上比出手指愛心。圖／UIP提供

湯姆克魯斯 「捍衛戰士：獨行俠」全球票房持續熱賣，全球累積票房已達8.85億美元，突破湯姆克魯斯從影以來最高票房紀錄，在北美的賣座更可望突破5億美元大關。

36年前上映的首集，北美賣座為1億7680萬元，換算幣值等於是今日的4億7150萬元，續集的票房很快就要在幾天之內超越首集。若是根據賣出的票數來比較，首集在北美賣了4760萬張，續集目前在北美已賣出3890萬張票，也有機會後來居上，顯然湯姆克魯斯等待30多年才推出代表作的續集，已擊出勝利全壘打，也讓他的演藝事業攀上新的巔峰。

近日湯姆克魯斯正率領「捍衛戰士：獨行俠」的一群年輕飛官抵達南韓 出席盛大首映會，除了女主角珍妮佛康納莉之外，多數主角幾乎都到齊，兩位戲分最多的麥爾斯泰勒與葛倫鮑威爾更是阿湯以外的矚目焦點，南韓影迷也圍在他們身邊要求合照或簽名，人氣爆漲。下個月上旬將歡度60大壽的阿湯，提早得到最好的生日禮物。

36年前「悍衛戰士」在台上映，電影 廣告上曾打出「本片即將重寫光復以來西片票房新紀錄」，雖然最後並未成真，且片子賣座表現雖亮眼卻沒有成為台灣當年的暑期西片冠軍，36年後的續集卻揚眉吐氣，已經成為開年至今在台灣最賣座的電影，較首集在台成績明顯更上層樓。