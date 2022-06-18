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Ella生日拍戲笑納巨星餐車 被Selina、田馥甄現身嚇哭

記者王郁惠／即時報導
Selina（右）與田馥甄（左）到嘉義為Ella驚喜慶生，當場逼哭Ella。圖／摘自臉書
Selina（右）與田馥甄（左）到嘉義為Ella驚喜慶生，當場逼哭Ella。圖／摘自臉書

陳嘉樺（Ella）昨喜迎41歲生日，雖然人在嘉義拍戲，但白天老公賴解孵（賴斯翔）和兒子勁寶就先「人肉快遞」到飯店幫她慶生，沒想到到拍攝現場，好姐妹Selina與田馥甄聯合劇組及導演瞞著她突襲片場，Ella感動到噴淚，久違S.H.E合體再度展現深厚姐妹情，感動渲染粉絲們。

Ella曝光的影片，一開始她站在Selina與田馥甄送來的應援餐車，似乎還在與他人閒話家常說道：「然後今年因為不行，我就跟她們說⋯」然後突然嚇到尖叫，就見到Selina和田馥甄捧著蛋糕、唱生日快樂歌現身，Ella先是嚇到尖叫，下一秒立刻哭出來說：「我本來想開玩笑說叫妳們來，結果她們真的來了！」2人看到Ella哭，又是抱抱又是摸頭安撫，讓人看了也感動萬分。

Selina（左）與田馥甄（右）到嘉義為Ella驚喜慶生，久違S.H.E再合體。...
Selina（左）與田馥甄（右）到嘉義為Ella驚喜慶生，久違S.H.E再合體。圖／摘自臉書

她事後也發文：「今天真的是充滿驚喜的日子，我最愛的姐妹竟然秘密行動⋯不但安排了巨星才有的餐車，還特地跑到嘉義驚喜現身，明明中午就已經先視訊祝福我了，真的太感動太幸福，真的很愛妳們。」Selina也透露與田馥甄花了2周時間規劃慶生驚喜，且在前一天就已經抵達嘉義，但因為與Ella約好中午12點視訊，還躲在車子裡，不料卻巧遇賴解孵和勁寶，「怕勁寶露餡逼他騙了壽星」，自虧刻意隔一陣子才出現，心機很重，但看到Ella激動的樣子，也忍不住落了一滴淚。

Ella開心說：「到了一種歲數，其實已經不在意過不過生日了，但是身邊愛我的朋友們和家人，還有一直支持我很久的歌迷朋友們，還是都會對我說聲祝福，為我做些什麼，我其實不好意思麻煩大家，但還是真的覺得很感恩，謝謝大家的關心和祝福，我好好的，很平安，日子過得很平凡，我生日，我快樂！」

Selina（右）與田馥甄（左）為Ella送上應援餐車，讓Ella笑說擁有巨星待...
Selina（右）與田馥甄（左）為Ella送上應援餐車，讓Ella笑說擁有巨星待遇。圖／摘自臉書

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