湯姆克魯斯60大壽賓客超豪華 緋聞女友、威廉王子都邀

湯姆克魯斯即將歡度60大壽，賓客陣容受到矚目。（歐新社資料照片）

在好萊塢紅足30年的湯姆克魯斯 ，即將在下月初歡度60歲生日，英國 媒體報導他會先在當地舉辦一個邀集重量級友人、曾合作過工作人員的生日派對，接著再搭私人飛機回美國，與在那兒的好友們共渡，兩場生日會預期都將會相當豪華、氣派。

近日以「捍衛戰士：獨行俠」再創事業高峰的湯姆克魯斯，過去一、兩年幾乎都以英國為主要根據地在拍片，結交了不少英倫朋友，而他原本就和昔日的足球金童貝克漢、從英國到美國發展非常順利的諧星主持人詹姆斯柯登等交情不錯，和未來的英國國王—威廉 王子也交上了朋友，預期這些人都可能會在他的英國慶生會上出現。

另一位受到矚目的英國慶生會來賓，自然就是他的緋聞女友海利艾特沃，海莉因為在漫威英雄片扮演「美國隊長」史蒂夫羅傑斯的愛人卡特探員為觀眾熟知，也是湯姆克魯斯「不可能的任務：致命清算 第一章」的女主角之一，當初在拍攝時，就傳阿湯與海莉擦出火花、假戲真做，只是他們從未承認，直到近日都還被英國媒體稱他們在片子殺青後分手，今年初一度復合，然後又決定退回朋友的位置，雖然真實情況是否如此還沒辦法證實，英國媒體已經表明海莉絕對會是阿湯的英國慶生會上來賓。

向來把工作放第一的湯姆克魯斯，也不太會虧待拍片的工作人員，早前就被曝他在準備耶誕送人的蛋糕時，一堆工作人員都有收到，這一次也不會忘了請他們到自己的60大壽派對上同歡。至於威廉王子是否確定出席，目前尚不得而知。