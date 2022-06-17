布裘親生長女喜蘿16歲展舞技 竟被傳想離開媽媽

喜蘿（中）的舞姿和丰采引起外界熱烈討論。圖／摘自YouTube

布萊德彼特 與安琪莉娜裘莉 的16歲親生愛女喜蘿，一度以男孩子氣的裝扮引起討論，各方也以為她長大後應該會變成造型俐落、中性的帥氣女孩，不過她後來幾度在裘莉新片首映典禮上以亮麗的女性化造型登場，加上出落得愈來愈像爸媽年輕時的混合體，立刻成為最受矚目的星後代之一，許多網友都期盼她能接下雙親的棒子，進入演藝圈。

近日喜蘿又再成為話題焦點，原來編舞家漢彌頓伊凡斯在自己的YouTube頻道上發布新影片，以即將上映的新片「貓王艾維斯」原聲帶裡由蜜桃貓朵佳所演唱的歌曲「Vegas」來編排新的舞蹈，於好萊塢知名Millennuim Dance Compkex舞蹈教室中教學，很快被眼尖的網友發現在跟他舞動的學員之裡，竟然就有16歲的喜蘿，而且喜蘿的遺傳到雙親的巨星丰采，在這群人之中就是引人注意，迅速脫穎而出。

喜蘿（右二）常常和其他手足一起出席母親裘莉（左三）的活動。（路透資料照片）

喜蘿的爸媽其實都尊重她個人意願，她想怎麼樣都會被支持，只是父母之間的離婚戰而未落幕，孩子們夾在中間也很為難。歐美八卦 刊物之前稱喜蘿是幾個孩子裡與父親最接近的一位，格外感受到被迫選邊站的無奈，「New Idea」報導她現正在叛逆期，與裘莉之間愈來愈容易爭執，裘莉不但不准她學開車，還規定她在晚上8點前一定要回到家，讓她相當不滿，打算等再過兩年就成年了以後，搬到離媽媽愈遠的地方去念大學，才可以得到期盼的自由。

不過專門打臉八卦的網站，駁斥「New Idea」的說法，指喜蘿在裘莉的活動上大都沒缺席，要是真的跟媽媽鬧脾氣，才不會這麼配合，可見所謂「想逃離媽媽」的報導，虛構成分居多。