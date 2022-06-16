神隱半年…男星淚撇賭博 認欠債千萬遭澎恰恰牽連

澎恰恰近年因為債務問題常上新聞版面。(本報資料照片)

汪建民欠債消失半年，決定出來面對，外傳他因嗜賭才滾出巨債，他哽咽說，「我母親這10多年來重病，照顧她都來不及了，我怎有心情賭博？」失業半年零收入，每天被錢追著跑，靠四處向朋友借3、5萬度日，現在他只希望盡快工作，有了收入，才能把生活過下去。

汪建民今年54歲了，足足過了八年背債人生，他說自己的人生從不理財，過去總過著入不敷出的日子，幾年前欠下500萬，當時是澎恰恰好心幫他把帳付清，「所以後來澎哥出事，我幫他介紹地下錢莊，他還不出800萬，因為是我介紹的，所以就全攬在身上了，這半年多每次有新聞說我跑路，我不出來說原因，就是怕影響他，直到他告訴我，現在可以把處境攤出來，我才能出來告訴大家發生什麼事。」他自己的債，外加幫澎攬的，共約1500萬。

這幾年他上過幾次社會新聞形象重創，本來大愛固定找他拍戲，外加綜藝通告，他還能過日子，但去年底開始各方因他負面形象都不再找他，「每月房租、之前的欠款要分期還、車貸、信貸，不加地下錢莊的錢就要10多萬，半年來沒工作，靠四處跟朋友再調錢，不過這不是辦法，這次出來說後，我就會到台中去做直播，賣生鮮雜貨，如果有節目找我聊欠債主題，我也願意，該面對的我就面對。」

他強調絕無賭博，如果有人查到，證實屬實，他願退出演藝圈，聊到母親他情緒崩潰，「母親多年前長了10幾公分淋巴腫瘤 ，醫生要她不要開刀，三、四年會走。但她問醫生，開刀成功的機率多少，醫生說50%，我媽聽完就堅決開刀，術後經過五年化療，她真的痊癒了。但好了之後，她先第一次中風 半癱，後面再次中風全癱，然後開始失智 ，我曾載她去醫院時，她痛到把我車上後座的電視螢幕撞破，讓她歷經這些事，我真的非常自責，當初的選擇，到底對不對。」

他難過地說，「如今她失智已到末端了，所謂末端，是已到了無法進食的程度，這段時間過得非常辛苦，但我承認，這些年她開始失智我甚至有些高興，因為這樣，她就不會知道兒子發生這麼嚴重的事，而我平時不喜歡把母親的事拿來說，是因為我不想討拍，不需要外人同情。」

他的欠債人生意外和澎恰恰綁在一起，澎曾說過，自己2億的債就算努力工作20年都還不完，而汪建民欠1500萬，現在連收入也沒有，問他如何計畫未來？他一臉茫然：「先有工作再說吧。」他也表示，這次出來說明之後，將不再跟媒體交代財務狀況，這是最後一次了。