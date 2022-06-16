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賈乃亮投資公司爆逃漏稅 自嘆「黑洞、深刻反省」

記者杜沛學／台北報導
賈乃亮這幾年積極投入工作，走出婚變陰霾。（取材自微博）
賈乃亮這幾年積極投入工作，走出婚變陰霾。（取材自微博）

中國男星賈乃亮2019年與史上最年輕的金馬影后得主李小璐，且疑似慘遭「戴綠帽」，歷經低潮後，賈乃亮積極投入工作，這幾年來一直都有戲劇作品，不過近日卻遭爆投資的公司逃稅遭罰，他也在微博發文回應，嘆：「我這個『投資黑洞』今後也應盡量遠離投資，深刻反省！」

根據媒體報導，杭州萬核網絡科技有限公司因違反「稅收徵收管理法」，被杭州市稅務局合計罰款約17.26萬元人民幣（約2萬5745元美元），該公司成立於2015年10月，實繳資本75萬元人民幣，賈乃亮全資持股的南京亮閃天下影視文化工作室認繳出資10萬元人民幣（約1萬4916美元），占股4%。

被報導後，賈乃亮發文解釋：「過去幾年，投資了兩三家公司，本人確實沒有權利也沒有能力參與經營管理，這些年也從未從投資的公司拿到過任何投資收益，今天這個熱搜讓我深刻自我反省，以後會加強與創業團隊的溝通，定期監督檢查。」

而杭州萬核網絡科技有限公司也發文致歉賈乃亮，「對於稅務處罰我司表示深刻反省並已及時繳納款項，我司向公眾致歉，同時針對此類報導給賈乃亮先生造成的不良影響深表歉意。」

投資 微博 李小璐

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