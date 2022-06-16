我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：經濟衰退不是無法避免 美在全球競爭仍占上風

道指跌破3萬點 那指重挫453點

「家裡有錢是原罪」賭王千金何超蓮吐無奈 父被暗殺3次

記者黃保慧／即時報導
何超蓮分享創業心路歷程。圖／摘自微博
何超蓮分享創業心路歷程。圖／摘自微博

已故澳門賭王何鴻燊三房千金何超蓮，近日上中國節目「這！就是潮流」除了分享創業失敗的經歷，也透露父親私下一面，更自爆爸爸曾遭暗殺3次。

何鴻燊身價高，老婆們和子女都受惠，但何超蓮卻吐因家庭背景在創業時遇到的無奈，她2018年將台灣知名的玖五牛肉麵引進香港，豈料遇上新冠肺炎，導致5個月虧損770萬元台幣（約25萬美金），最後經營不下去，她提到租金也是一大問題，回想爸爸逝世第2天，她和店房東洽談減租金，對方說「妳不會騙我說你繳不起吧」，甚至還想漲價，「妳何小姐沒有錢交租嗎？我們也是小業主，我們這個項目的租金還要漲，你就準備著吧」。對此她很吃驚也很無奈，說道：「大家都以為我這個身分很棒，我永遠自己去談裝修，自己去談任何東西，我的價格永遠比別人高，然後我媽說，這就是因為你家裡有錢，這是原罪。」

話鋒一轉，何超蓮提到爸爸在澳門曾被暗殺3次，「小時候我們住在葡京酒店，都是門口要有一個保鏢，然後走廊、可能電梯位置都要有一個」，不過她也笑說，可能是因為怕他們晚上偷溜出去玩，有1個保鏢在就很難出去了。

何超蓮上中國節目「這！就是潮流」。圖／摘自微博
何超蓮上中國節目「這！就是潮流」。圖／摘自微博

租金 澳門 香港

上一則

凱文史貝西倫敦出庭 否認性侵指控

下一則

小鬼離世一年半 親妹吐思念情「還是很想你」

延伸閱讀

賭王二太病逝 藍瓊纓曾諷四太：通臂猿猴無法與齊天大聖比

賭王二太病逝 藍瓊纓曾諷四太：通臂猿猴無法與齊天大聖比
賭王千金被加租嘆「有錢人原罪」網酸：這個罪我替你受

賭王千金被加租嘆「有錢人原罪」網酸：這個罪我替你受
賭王何鴻燊二太藍瓊纓病逝 享年79歲

賭王何鴻燊二太藍瓊纓病逝 享年79歲
賭王兒子被指婚後愛跟嫩模玩 連發12條拷問造謠者

賭王兒子被指婚後愛跟嫩模玩 連發12條拷問造謠者

熱門新聞

趙薇。取材自Instagram

遭封殺10個月 趙薇哀痛發文「我一無所有」悼過世父親

2022-06-11 00:08
卓亨瑜（右）曾在「三生三世十里桃花」擔任楊冪的替身。圖／摘自微博

被傳花6年「整成楊冪」 女星嫁豪門兒正臉曝光網驚呆

2022-06-12 13:46
具俊曄9日在南韓全州舉辦泳池DJ秀。取材自Instagram

大S不要看 具俊曄狂歡派對現場曝光 比基尼美女擠滿滿

2022-06-10 01:46
張晨光在直播中帶貨被酸民罵到痛哭。（取材自臉書）

張晨光中國直播曾挨罵「晚節不保」落淚 返台近況曝光

2022-06-14 01:50
葛斯齊認為王心凌私下也表裡如一。圖／摘自臉書

葛斯齊開直播爆料王心凌 揭她私下真面目

2022-06-13 12:42
王心凌組 演唱「野薔薇」。（取材自微博）

「乘風破浪」不見勾心鬥角 還能再有「王心凌」嗎？

2022-06-15 08:07

超人氣

更多 >
娶不了她 美日苦戀情牽70年 老兵終會舊情人

娶不了她 美日苦戀情牽70年 老兵終會舊情人
女兒外孫啃老還家暴 華人祖母被迫提告趕人

女兒外孫啃老還家暴 華人祖母被迫提告趕人
為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡

為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡
國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集

國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集
湯唯訪問中突然牽手男星 呆萌模樣網笑翻：好可愛

湯唯訪問中突然牽手男星 呆萌模樣網笑翻：好可愛