「家裡有錢是原罪」賭王千金何超蓮吐無奈 父被暗殺3次

何超蓮分享創業心路歷程。圖／摘自微博

已故澳門 賭王何鴻燊三房千金何超蓮，近日上中國節目「這！就是潮流」除了分享創業失敗的經歷，也透露父親私下一面，更自爆爸爸曾遭暗殺3次。

何鴻燊身價高，老婆們和子女都受惠，但何超蓮卻吐因家庭背景在創業時遇到的無奈，她2018年將台灣知名的玖五牛肉麵引進香港 ，豈料遇上新冠肺炎，導致5個月虧損770萬元台幣（約25萬美金），最後經營不下去，她提到租金 也是一大問題，回想爸爸逝世第2天，她和店房東洽談減租金，對方說「妳不會騙我說你繳不起吧」，甚至還想漲價，「妳何小姐沒有錢交租嗎？我們也是小業主，我們這個項目的租金還要漲，你就準備著吧」。對此她很吃驚也很無奈，說道：「大家都以為我這個身分很棒，我永遠自己去談裝修，自己去談任何東西，我的價格永遠比別人高，然後我媽說，這就是因為你家裡有錢，這是原罪。」

話鋒一轉，何超蓮提到爸爸在澳門曾被暗殺3次，「小時候我們住在葡京酒店，都是門口要有一個保鏢，然後走廊、可能電梯位置都要有一個」，不過她也笑說，可能是因為怕他們晚上偷溜出去玩，有1個保鏢在就很難出去了。