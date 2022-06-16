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美國隊長大戰薩諾斯老爸 「巴斯光年」吸貓奴

記者陳建嘉／即時報導
「巴斯光年」中一大亮點，就是可愛的安撫機器貓「白襪」（左）。圖／迪士尼提供
「巴斯光年」中一大亮點，就是可愛的安撫機器貓「白襪」（左）。圖／迪士尼提供

皮克斯動畫「巴斯光年」未正式上映就引起許多討論，包括巴斯的配音人從「玩具總動員」的提姆艾倫換成「美國隊長」克里斯伊凡。導演安格斯麥克連解釋，提姆的喜劇風格無人能超越，「但在這部電影中，巴斯嚴肅又有野心，同時也風趣幽默，而克里斯擁有我們需要的特質，也希望藉此與「玩具總動員」的版本區隔開來」。

「巴斯光年」是一部探討巴斯身為太空騎警起源的電影，除了讓巴斯回到過去，皮克斯還重塑了他的死對頭札克天王。札克天王在「玩具總動員2」首登場，出場時掛著披風、手裡還提著一個笨重的發射武器，在新片中少了披風的札克，更巨大威猛，還是個擁有雷射槍砲的2.0進化大魔王。

曾參與「玩具總動員2」製作的麥克連表示，札克的設計受到日本文化的啟發，「而新版本的札克則有更多日本動漫機器人的影響，他更像是「機動警察」及鋼彈系列作品」。而札克的配音則找來同是知名演員的詹姆斯布洛林擔任，眾所皆知，他是「復仇者聯盟」大反派薩諾斯主演喬許布洛林的父親，「美國隊長大戰薩諾斯父親」，也讓「巴斯光年」人物與漫威宇宙做了有趣結合。

除了克里斯伊凡和詹姆斯布洛林，「巴斯光年」故事在一個遙遠星球上展開，雖沒有牛仔胡迪和抱抱龍的經典角色，卻多了很多協助巴斯打天下的夥伴，包括菜鳥女飛行員伊琪（琪琪帕瑪配音）、老莫（塔伊加維提迪配音），當然還有一出場就大受歡迎的機器貓「白襪」。

白襪是一隻安撫機器貓，可以發出鯨魚等聲音幫助人類入睡，同時也具備相當程度的擾人幽默及滑稽動作，在與巴斯的磨合期後，卻成了生死與共的同伴。電影在美國首映後，已有不少評論大力推崇白襪，甚至大讚白襪是「皮克斯有史以來創造的最好角色」，貓奴看電影時絕對會瘋狂。

「玩具總動員」系列電影在全球累計了30億美金的票房後，「巴斯光年」勢必為皮克斯再添一筆輝煌紀錄。

克里斯伊凡（右）和詹姆斯布洛林在「巴斯光年」分別為巴斯光年和札克天王獻聲。圖／迪...
克里斯伊凡（右）和詹姆斯布洛林在「巴斯光年」分別為巴斯光年和札克天王獻聲。圖／迪士尼提供
巴斯光年（左）在「巴斯光年」中再度遇到宿敵扎克天王。圖／迪士尼提供
巴斯光年（左）在「巴斯光年」中再度遇到宿敵扎克天王。圖／迪士尼提供

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