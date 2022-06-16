檢方：葛萊美獎饒舌歌手哈斯爾 身中10槍身亡

涉嫌槍殺尼普塞哈斯爾的霍德，15日以被告身分出庭。(美聯社)

檢方15日在洛杉磯 審理的謀殺案中表示，曾獲葛萊美 獎的美國饒舌歌手尼普塞哈斯爾因指控犯嫌霍德是告密者，霍德一時衝動開槍，哈斯爾身中至少10槍。

檢方表示，2019年3月有幫派 背景的尼普塞哈斯爾（Nipsey Hussle）跟霍德（Eric Holder）說有傳聞霍德正在與警方合作，因此指控他是告密者，霍德衝動下掏出兩支槍，不斷朝哈斯爾開槍。

哈斯爾在光天化日下遭遇槍擊身亡，他的家鄉洛杉磯和超級巨星友人都悲痛不已。

蕾哈娜（Rihanna）在推特發文說：「這完全說不通！我真的好震驚！親愛的主啊，祈求他的靈魂能得到安息，也請你施捨安慰給予他所愛的人。我真的很抱歉這件事發生在你身上尼普塞。」

美國創作型歌手菲董（Pharrell Williams）也發文說：「你是那麼的正面積極，會幫助嘻哈饒舌圈的朋友們說出該說的話…你的音樂影響了數百萬人，這些人們會永遠記得你的傳奇，請好好安息。」

哈斯爾在地下饒舌圈打滾多年，一直苦於打響知名度，他出售過自己的混音帶，美國饒舌天王傑斯（Jay Z）就曾以每張100美元的價格購入100張。

哈斯爾本名厄米爾斯艾斯格頓（Ermias Asghedom），在洛杉磯南部長大，生前常提到自己青少年時期曾加入街頭幫派，「在幫派文化中長大」。

檢察官麥金尼（John McKinney）今天在審判的開場陳述說，哈斯爾告訴霍德，有傳言稱霍德一直在「告密」，但在霍德離開兩人談話的停車場之前「沒有敵意」。麥金尼沒有說這個「告密」與什麼有關。

然而，不久後他回來時，霍德「不是拔出一支槍，而是兩支槍並開始射擊」。

哈斯爾在「爆發的暴力事件」中被至少10顆子彈擊中，他「從腳底到頭頂都有中彈」。

有志於成為饒舌歌手的霍德被指控犯有謀殺、未遂謀殺和槍枝攻擊，以及一項重罪犯持有槍枝。