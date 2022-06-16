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檢方：葛萊美獎饒舌歌手哈斯爾 身中10槍身亡

中央社洛杉磯15日綜合外電報導
涉嫌槍殺尼普塞哈斯爾的霍德，15日以被告身分出庭。(美聯社)
涉嫌槍殺尼普塞哈斯爾的霍德，15日以被告身分出庭。(美聯社)

檢方15日在洛杉磯審理的謀殺案中表示，曾獲葛萊美獎的美國饒舌歌手尼普塞哈斯爾因指控犯嫌霍德是告密者，霍德一時衝動開槍，哈斯爾身中至少10槍。

檢方表示，2019年3月有幫派背景的尼普塞哈斯爾（Nipsey Hussle）跟霍德（Eric Holder）說有傳聞霍德正在與警方合作，因此指控他是告密者，霍德衝動下掏出兩支槍，不斷朝哈斯爾開槍。

哈斯爾在光天化日下遭遇槍擊身亡，他的家鄉洛杉磯和超級巨星友人都悲痛不已。

蕾哈娜（Rihanna）在推特發文說：「這完全說不通！我真的好震驚！親愛的主啊，祈求他的靈魂能得到安息，也請你施捨安慰給予他所愛的人。我真的很抱歉這件事發生在你身上尼普塞。」

美國創作型歌手菲董（Pharrell Williams）也發文說：「你是那麼的正面積極，會幫助嘻哈饒舌圈的朋友們說出該說的話…你的音樂影響了數百萬人，這些人們會永遠記得你的傳奇，請好好安息。」

哈斯爾在地下饒舌圈打滾多年，一直苦於打響知名度，他出售過自己的混音帶，美國饒舌天王傑斯（Jay Z）就曾以每張100美元的價格購入100張。

哈斯爾本名厄米爾斯艾斯格頓（Ermias Asghedom），在洛杉磯南部長大，生前常提到自己青少年時期曾加入街頭幫派，「在幫派文化中長大」。

檢察官麥金尼（John McKinney）今天在審判的開場陳述說，哈斯爾告訴霍德，有傳言稱霍德一直在「告密」，但在霍德離開兩人談話的停車場之前「沒有敵意」。麥金尼沒有說這個「告密」與什麼有關。

然而，不久後他回來時，霍德「不是拔出一支槍，而是兩支槍並開始射擊」。

哈斯爾在「爆發的暴力事件」中被至少10顆子彈擊中，他「從腳底到頭頂都有中彈」。

有志於成為饒舌歌手的霍德被指控犯有謀殺、未遂謀殺和槍枝攻擊，以及一項重罪犯持有槍枝。

已故的饒舌歌手尼普塞哈斯爾。(美聯社)
已故的饒舌歌手尼普塞哈斯爾。(美聯社)

洛杉磯 幫派 葛萊美

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