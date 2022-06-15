我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國熔斷政策放寬 北美、歐洲、南亞多條航線復飛

油價轉跌 Fed大幅升息陰影打壓金屬和金價

王陽明商業大亨外公離世 背景超狂 嘆「他是我的英雄」

記者陳建嘉／即時報導
王陽明常在IG分享外公王天一的近照。圖／摘自IG
王陽明常在IG分享外公王天一的近照。圖／摘自IG

男星王陽明家世顯赫，外公是台灣地區攬貨總代理泰明股份有限公司前董事長，父親在中國經營有機肥料，但他獨鍾演藝圈想要演戲，如今有所成就，但今日王陽明宣布噩耗，最疼愛自己的外公王天一離世了，讓他難過吐露「我非常自豪能成為他的孫子」。

王陽明15日在Instagram發布喪訊，提到外公王天一已於昨(14)日離世，王陽明寫下「我非常自豪能成為他的孫子」，其實王陽明，小時候在美國出生，因為晚產，導致體質孱弱，所以他是出生後回到台灣，接受外公外婆的照顧，直到6歲才回到美國，自己的中文名字「陽明」就是外公親自取的，王陽明認為他與外公之間有很深厚的感情。

提到外公的工作，王陽明說「他曾擔任過一段時間的海關和移民局局長，並幫助了許多人，讓他們有新的生活機會去追求夢想。他也是一位商業大亨，在一家大型海運公司掌舵超過35 年。他以無人知曉的方式幫助了台灣經濟，他同時是有史以來最好的外公。」

王陽明稱讚外公在這一生當中，幫助了許多人，為振興台灣經濟做出了一定的貢獻，而對家人來說，外公是愛家且為家庭犧牲奉獻的人，更是全家人的精神領袖，「今天如果沒有他，我就不會在這裡；我們整個家族沒有他的話，都不會在這。」王陽明在文末強調「我會繼續讓你驕傲，請在天上看顧我們，我永遠愛你和想念你。」，感人的文章，瞬間吸引超過2萬人按讚。

王陽明曾說外公王天一是自己的英雄。圖／摘自IG
王陽明曾說外公王天一是自己的英雄。圖／摘自IG
王陽明與外公感情極好。圖／摘自IG
王陽明與外公感情極好。圖／摘自IG
王陽明與外公感情極好。圖／摘自IG
王陽明與外公感情極好。圖／摘自IG

移民局

上一則

馮德倫鬆口蓄鬍原因 承認「眼技」輸給梁朝偉

下一則

小S深夜上傳自拍影片慶44歲 和S媽通話忍不住哽咽

延伸閱讀

沒有紓困只談振興 蔣萬安批中央「不食人間煙火」

沒有紓困只談振興 蔣萬安批中央「不食人間煙火」
張德海律師提醒601A申請者可要求關閉上庭中案件

張德海律師提醒601A申請者可要求關閉上庭中案件
張德海律師提醒601A申請者可要求關閉上庭中案件

張德海律師提醒601A申請者可要求關閉上庭中案件
台出口冷凍白帶魚外包裝 中國稱檢出新冠陽性

台出口冷凍白帶魚外包裝 中國稱檢出新冠陽性

熱門新聞

趙薇。取材自Instagram

遭封殺10個月 趙薇哀痛發文「我一無所有」悼過世父親

2022-06-11 00:08
卓亨瑜（右）曾在「三生三世十里桃花」擔任楊冪的替身。圖／摘自微博

被傳花6年「整成楊冪」 女星嫁豪門兒正臉曝光網驚呆

2022-06-12 13:46
具俊曄9日在南韓全州舉辦泳池DJ秀。取材自Instagram

大S不要看 具俊曄狂歡派對現場曝光 比基尼美女擠滿滿

2022-06-10 01:46
張晨光在直播中帶貨被酸民罵到痛哭。（取材自臉書）

張晨光中國直播曾挨罵「晚節不保」落淚 返台近況曝光

2022-06-14 01:50
王心凌在「乘風破浪」二公舞台拿下勝利。(取材自微博)

王心凌「乘風破浪」二公贏了 女星嗆阿嬌被淘汰網叫好

2022-06-09 08:57
葛斯齊認為王心凌私下也表裡如一。圖／摘自臉書

葛斯齊開直播爆料王心凌 揭她私下真面目

2022-06-13 12:42

超人氣

更多 >
黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了
30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最

30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最
曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次

曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次
世說新聞╱華人區房價也降了 未來要跳水？

世說新聞╱華人區房價也降了 未來要跳水？
暴雨洪災重創黃石國家公園 34年來首度全面關閉

暴雨洪災重創黃石國家公園 34年來首度全面關閉