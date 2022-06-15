王陽明商業大亨外公離世 背景超狂 嘆「他是我的英雄」

王陽明常在IG分享外公王天一的近照。圖／摘自IG

男星王陽明家世顯赫，外公是台灣地區攬貨總代理泰明股份有限公司前董事長，父親在中國經營有機肥料，但他獨鍾演藝圈想要演戲，如今有所成就，但今日王陽明宣布噩耗，最疼愛自己的外公王天一離世了，讓他難過吐露「我非常自豪能成為他的孫子」。

王陽明15日在Instagram發布喪訊，提到外公王天一已於昨(14)日離世，王陽明寫下「我非常自豪能成為他的孫子」，其實王陽明，小時候在美國出生，因為晚產，導致體質孱弱，所以他是出生後回到台灣，接受外公外婆的照顧，直到6歲才回到美國，自己的中文名字「陽明」就是外公親自取的，王陽明認為他與外公之間有很深厚的感情。

提到外公的工作，王陽明說「他曾擔任過一段時間的海關和移民局 局長，並幫助了許多人，讓他們有新的生活機會去追求夢想。他也是一位商業大亨，在一家大型海運公司掌舵超過35 年。他以無人知曉的方式幫助了台灣經濟，他同時是有史以來最好的外公。」

王陽明稱讚外公在這一生當中，幫助了許多人，為振興台灣經濟做出了一定的貢獻，而對家人來說，外公是愛家且為家庭犧牲奉獻的人，更是全家人的精神領袖，「今天如果沒有他，我就不會在這裡；我們整個家族沒有他的話，都不會在這。」王陽明在文末強調「我會繼續讓你驕傲，請在天上看顧我們，我永遠愛你和想念你。」，感人的文章，瞬間吸引超過2萬人按讚。