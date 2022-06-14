南韓天團BTS無預警宣布暫停活動 單飛不解散

韓團防彈少年團宣布單飛不解散。圖／摘自IG

南韓 夯團防彈少年團（BTS ）14日上傳的「真防彈聚餐」影片中無預警宣布團體將中斷活動，未來各成員會開始單飛計畫，讓許多粉絲震驚。

影片中，隊長RM坦言在歌曲「ON」之後，感覺到團體變了，到了之後的「Butter」跟「Permission to Dance」兩首歌時期，他甚至「已經不知道我們是什麼團體了」，過去他總是用歌詞來傳遞生活的意義，「但這樣的感覺已經沒有了，我不知道要在歌詞中寄託什麼。」

RM進一步談到：「其實是整個偶像體系、整個K-pop，根本沒有時間讓人成熟，總是要一直拍些什麼、做些什麼，我每天一早起來就要妝髮，做這個做那個的，沒有成長的時間，而我知道那不是實力，我身為人，當然會和10年前不一樣，也許我以前可以自己悶著頭想一想，找到慢慢平衡的感覺，但成為防彈少年團10年以來，我們一直都在跑行程，我發現我沒有真正的成熟。」

他提到面臨的兩難：「我在這世界上還有想做的事，可是現在是防彈少年團的全盛時期，感覺不管如何都要在這世界上發揮我們（身為偶像）的作用，所以一直拚了命地做各種各樣的事，這過程中，我沒有思考的時間。」

他說，長期以來，「我是個什麼樣的人、防彈少年團又是個什麼樣的團體，我為什麼會在這裡，成員對我來說是什麼樣的存在，我們以後要怎麼發展，這些都要一直記在腦海裡，來面對採訪、寫歌詞，不知道是什麼時候開始，我也不知道我們團到底是什麼了，以後我們要做什麼、何去何從，我真的完全不知道，所以我不知道從什麼時候開始，成了改寫rap的機器。」

他曾經使用「Rap Monster」的藝名，出道5年後，音樂風格更加多元，公司也希望他可以創作更多樣的曲風，後來把藝名改為RM。他在聚餐影片中談到：「我的角色在這個團體裡結束了，因為有更擅長表演的隊友，我在旁邊低調隱藏起來，做好我的工作，其實防彈少年團可以繼續下去，但，我有很多揮之不去的感覺。」

他表示，想要把這些感覺拋開，好好地思考要怎麼做，再回來。他也透露，其實從去年開始就有這樣的想法，只是因為滿檔的工作，一延再延，「我現在失去了方向，現在想要停下腳步，我現在說這些好像很沒有禮貌，辜負了粉絲的期待，畢竟我們是粉絲培養才能走到今天，沒能回報他們的期待。」

一旁的V安慰他道：「我不覺得粉絲會這樣想，至少一半不會，因為他們了解我們的真實一面，不管我們做什麼樣的音樂、走什麼樣的路，在我們的粉絲中，會繼續為我們加油的人應該有九成。」

Jimin則帶有一點哽咽的聲音接話：「我們想要以什麼樣的模樣留在歌迷身邊，現在正是尋找認同感的時期，所以有點累，也需要時間，我們了解粉絲，粉絲也理解我們，有很多話想要對他們說，但不可能每一件事都誠實，雖然我們很想那樣做，但那太難了，我們現在正在努力中。」

RM也認同Jimin，表示：「好像說累了就是一種罪。」

SUGA則說：「我覺得最難的是寫歌詞，真的無話可說，應該要說我想說的話，但根本就是硬擠出來，為了滿足人們和聽眾的需求，那讓我很累很痛苦，但我知道那就是工作。」他也坦白，「我從2013年開始製作歌曲以來，從來沒有一次覺得『這好有趣喔』，我總是很痛苦、很掙扎、絞盡腦汁後寫出來，但現在的絞盡腦汁跟7、8年前的絞盡腦汁比起來完全不同，之前是有很多話想說，只是能力不足，不知道該怎麼表達，現在是真的無話可說，根本不知道要說什麼。」

RM也表達贊同：「就是有種根本不給我們時間去想到底想要說什麼的感覺，像我在隊上負責採訪和寫歌，我常常會想，這是我的想法，還是全隊的想法，我就會覺得我算什麼東西，竟然敢代表全隊，心裡有很多罪惡感。」

其餘成員聽了也表示認同，大家都需要一些時間沉澱，也因此做出了團體活動暫時停止，展開個人solo的決定。

而粉絲間也引起熱烈討論，有粉絲認為9年走過不易，也有心理準備，也有人聽聞消息後大哭，更多歌迷感謝防彈少年團第一時間告訴粉絲。

影片來源：YouTube BANGTANTV