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安珀敗訴後首度接受專訪 「水行俠2」傳戲分不減反增

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安珀敗訴後首度接受專訪 「水行俠2」傳戲分不減反增

記者蘇詠智／即時報導
安珀赫德（左）在誹謗官司後首度公開接受訪問。（美聯社）
安珀赫德（左）在誹謗官司後首度公開接受訪問。（美聯社）

安珀赫德在與前夫強尼戴普的誹謗官司慘敗後，首度接受NBC電視網的獨家專訪，表示自己能夠理解陪審團為何如此判決，卻覺得大家並沒有給她公平的待遇。然而網友並不因此認為她委屈，近日網上有風聲指出「水行俠2」秘密試映，然而安珀的戲分並未如她自己在出庭時承認的只剩10分鐘，反倒有20至25分鐘，且開場到結尾都有她，網友留言一片罵聲，甚至揚言要抵制整部片。

影片來源：YouTube TODAY

「水行俠2」堅持不換掉安珀，曾經讓很多人感到不解，隨著強尼與安珀的官司挖出更多內幕，外界才知道安珀差一點就要被踢掉，是導演溫子仁與男主角傑森摩莫亞挺她到底，她表示自己的戲分銳減、只剩下10分鐘，可是網友傳出的消息，在最新試映的版本中，安珀赫德不只依然存在，露臉時間還遠比10分鐘更多，達到接近25分鐘，不滿她的網友對此氣憤至極。

有人推測影片公司有意藉此了解官司落幕後，觀眾對安珀的排斥是否已減緩？認定等到片子將要上映時，誹謗官司的新聞熱度早就淡掉，安珀不至於再引發如此強烈的反感。網友們則表示，只要有安珀在，就不可能去看「水行俠2」，電影公司準備看到票房踢鐵板。

網友對安珀赫德的厭惡並未隨著官司落幕而消褪。（路透）
網友對安珀赫德的厭惡並未隨著官司落幕而消褪。（路透）

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