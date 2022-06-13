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王心恬洩全裸驚人下一步 驚曝遇鹹豬手還被臉碰臉

記者陳慧貞／專訪
王心恬日前拍攝廣告全裸入鏡。圖／摘自youtube
王心恬日前拍攝廣告全裸入鏡。圖／摘自youtube

37歲凱渥名模王心恬外型甜美、氣質優雅，長年運動鍛鍊出的修長曼妙身材，在拍攝建築公司企業形象廣告中，衣衫盡褪全裸呈現，獲廣大迴響，近日她接受聯合報專訪表示：「其實我全裸都蠻ok的」，認為只要心態健康，不在意裸露尺度，原則是「不要有情色感」，情慾片也可接受，重點是情感的自然流露、情境感大過於尺度。

身為模特兒，展露身材表達肢體語言是工作，王心恬坦言，其實經常碰到經紀人問她尺度問題，但拿全裸廣告而言，對她而言，就跟穿比基尼從事戶外運動沒什麼差別，自己在意的往往只是還有多少時間可以鍛鍊與保養身材，以及畫面呈現好看與否；因為廣告熱播，她連到小吃店、腳底按摩都會看到電視播出，眼看自己一絲不掛的胴體被看光，其他客人反應超大，才令她覺得害羞。

王心恬身為模特兒，不在意展露身材尺度。記者吳致碩/攝影
王心恬身為模特兒，不在意展露身材尺度。記者吳致碩/攝影

王心恬出道10幾年，聽過諸多被騙財騙色的案例，自己也碰到「鹹豬手」，合照時對方摟很緊、手臂貼臀部的情況，還有人要求自拍時，竟直接臉貼臉，令她非常驚嚇，坦言確實很難分辨對方是有意還是無意，只要舉止不過分，她不也不想過度放大解讀，唯獨在意被盯著看的眼神，那股毛毛的感覺，讓她在工作上也顯緊張擔心焦慮感，這時她就會向工作人員求救、幫忙多注意。

日前她參與龍舟比賽，被封「最美奪標手」，王心恬笑言，一開始以為只要「拔旗子」，後來才發現任務不簡單，為防摔下龍頭，事前她特地上網做功課，登上龍舟趴上龍頭練習，比賽時快奪標時，一度方向偏了，她忙伸手導正龍舟方向，驚險到一時間心跳加速，最後奪標，隊友們拿下女子大型龍舟冠軍，「回家後發現，雙腳真的有20個淤青這麼誇張」。

王心恬日前參加龍舟比賽擔任奪標手。圖／凱渥提供
王心恬日前參加龍舟比賽擔任奪標手。圖／凱渥提供

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