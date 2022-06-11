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姊夫具俊曄跨海驚喜慶生 曝光小S乳名

記者李姿瑩／台北報導
小S看到具俊曄的影片又驚又喜。圖／東森綜合提供
小S看到具俊曄的影片又驚又喜。圖／東森綜合提供

小S（徐熙娣）主持的「小姐不熙娣」邁入第二季，製作單位更換全新棚景，還找來姊夫具俊曄錄製驚喜影片，跨海送上生日祝福。具俊曄在影片中親切呼喚小S的乳名「婷婷」，還稱呼她是「最棒的小姨子」，讓小S相當感動。

即將要過44歲生日的小S，提前在攝影棚內慶生。電視台送上翻糖蛋糕，製作人B2也帶來紅酒，讓小S開心得歡呼：「我回家就要開喝！」最驚喜的莫過於具俊曄親自獻唱英文版生日快樂歌的自拍影片，他唱出：「Happy Birthday to 婷婷，You are the best 처제（小姨子） in the world. I Love you so much!」小S看完也笑回：「I Love you,too.」

具俊曄自拍影片祝福小S。圖／東森綜合提供
具俊曄自拍影片祝福小S。圖／東森綜合提供

她看完意猶未盡，不停詢問：「一定還有GD（權志龍）對不對？」可惜只有一旁的派翠克模仿的山寨版GD，但小S的心願可能有機會實現，日前劉在錫和曹世鎬透過影片邀請她到韓國一敘，小S承諾等疫情穩定後，能出國的第一個旅遊地就選韓國，「一定要請劉在錫大哥和曹世鎬大哥請我吃飯。」她還點名崔宇植、孫錫久、張赫等人能一起同歡，當然巨星們如果願意來台灣更好，「如果他們願意的話，我很樂意親手下廚招待他們，然後也可以睡在我們家。」

至於製作單位準備的新棚景，小S開玩笑地說：「心情很不好。」她解釋在攝影棚錄影總有種被困住的感覺，加上以前手上的每個節目都至少被困10年，所以後來才會走出戶外主持。由於攝影棚必須開很強的冷氣才能保護攝影機及照明設備，怕冷的小S打趣說：「好久沒踏進攝影棚，好像裡面有鬼，全身發冷，非常不習慣，也覺得很不對勁。」

她自曝以前因為怕攝影棚裡面冷，都會在腿上蓋毯子，卻被好友侯佩岑罵：「不要再鋪這毯子了，很像坐著輪椅在主持！」一想到這段過往，她忍不住自嘲說：「我想我接下來就會開始步入這個畫面。」相關精彩內容每週一至週五晚間10點東森綜合32頻道播出。

小S 攝影 具俊曄

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