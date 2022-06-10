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小賈斯汀罹罕病造成面癱 巡演臨時喊卡

編譯徐榆涵／即時報導
加拿大流行歌手小賈斯汀10日在社群媒體上發布影片表示，自己因為罹患帶狀皰疹病毒併發症—侖謝亨特氏症候群，造成部分顏面神經麻痺。取材自Instagram
加拿大流行歌手小賈斯汀10日在社群媒體上發布影片表示，自己因為罹患帶狀皰疹病毒併發症—侖謝亨特氏症候群，造成部分顏面神經麻痺。取材自Instagram

加拿大流行歌手小賈斯汀（Justin Bieber）10日在社群媒體上發布影片表示，自己因為罹患帶狀皰疹病毒併發症—侖謝亨特氏症候群（Ramsay Hunt syndrome），造成部分顏面神經麻痺，不得不取消近期一系列巡演行程。

小賈斯汀目前人在北美進行世界巡迴演唱會，但臨時取消了在多倫多、華府和紐約的多場演出。他在影片中說，「正是這種病毒攻擊我耳朵與顏面神經，導致我的臉部麻痺。就像你們看到的，這隻眼睛沒有在眨，我這邊的臉沒辦法笑，這個鼻孔不會動。所以我這一側的臉完全癱了。」

在長達三分鐘長的影片中，小賈斯汀嘗試微笑、眨眼和動臉，但他局部臉部沒有反應。說自己一直在做面部運動來復原。

他表示，「所以對於因為我的行程取消而感到沮喪的歌迷們，我顯然生理上無法上台演出，你們能看到情況有多嚴重」。

他說，「我希望你們能理解，將利用這段時間來休息和放鬆，以便恢復到百分之百的狀態，這樣我就能去做那些我本來該做的事。」

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社群媒體 併發症 華府

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