「真善美」57年後童星們再團圓 向茱麗安德魯絲致敬

茱麗安德魯絲與童星們在「真善美」演出大受歡迎，票房狂賣。取材自IMDb

86歲傳奇影后茱麗安德魯絲獲得美國電影 學會表揚在演藝事業上的非凡成就，昔日在「真善美」和她演對手戲的幾位童星也再度現身力挺、向她致敬，勾起影迷無限懷念。

英國出身的茱麗安德魯絲，能歌擅演又具備鄰家女孩的親切感，1960年代成功在好萊塢 佔有一席之地，不僅以「歡樂滿人間」登上奧斯卡影后寶座，乘勝追擊的「真善美」更是掀起票房狂潮，成為首部在北美票房數字（不換算幣值）上超越「亂世佳人」的冠軍大片。

昔日「真善美」童星群，在片子推出57年後再度團聚，向女主角致敬。美聯社

「真善美」改編自真人實事，茱麗扮演見習修女，受雇為一名軍官的7個子女擔任家庭教師，結果彼此建立深厚情誼，她也愛上自己的雇主，嫁入這個家庭變成女主人，最後全家一起逃離被納粹控制的國家。當年的7個童星，2人已亡故，剩下5的人義氣相挺，全都為了茱麗而出席美國電影學會的頒獎典禮，原本典禮在兩年前就要舉辦，因新冠肺炎疫情而延後，幸好茱麗和大夥兒都還能夠等到團圓的時刻。

86歲傳奇影后茱麗安德魯絲獲得美國電影學會表揚其輝煌成就。美聯社

除了扮演老大與老三的兩位女星已經去世，5位昔日童星在「真善美」推出57年後再團聚，當然都已成為白髮爺奶，這之中扮演老二的尼可拉斯漢蒙，曾經在影集版的「蜘蛛人 」擔任男主角，去年底「蜘蛛人：無家日」找回歷代蜘蛛人主角，他成為唯一被遺忘的，當時他還曾表示也很樂意回歸，昆汀塔倫提諾「從前，有個好萊塢」亦找到他客串，他算是當初幾位童星中，日後演藝圈發展較成功的代表。