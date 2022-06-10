「真善美」57年後童星們再團圓 向茱麗安德魯絲致敬
86歲傳奇影后茱麗安德魯絲獲得美國電影學會表揚在演藝事業上的非凡成就，昔日在「真善美」和她演對手戲的幾位童星也再度現身力挺、向她致敬，勾起影迷無限懷念。
英國出身的茱麗安德魯絲，能歌擅演又具備鄰家女孩的親切感，1960年代成功在好萊塢佔有一席之地，不僅以「歡樂滿人間」登上奧斯卡影后寶座，乘勝追擊的「真善美」更是掀起票房狂潮，成為首部在北美票房數字（不換算幣值）上超越「亂世佳人」的冠軍大片。
「真善美」改編自真人實事，茱麗扮演見習修女，受雇為一名軍官的7個子女擔任家庭教師，結果彼此建立深厚情誼，她也愛上自己的雇主，嫁入這個家庭變成女主人，最後全家一起逃離被納粹控制的國家。當年的7個童星，2人已亡故，剩下5的人義氣相挺，全都為了茱麗而出席美國電影學會的頒獎典禮，原本典禮在兩年前就要舉辦，因新冠肺炎疫情而延後，幸好茱麗和大夥兒都還能夠等到團圓的時刻。
除了扮演老大與老三的兩位女星已經去世，5位昔日童星在「真善美」推出57年後再團聚，當然都已成為白髮爺奶，這之中扮演老二的尼可拉斯漢蒙，曾經在影集版的「蜘蛛人」擔任男主角，去年底「蜘蛛人：無家日」找回歷代蜘蛛人主角，他成為唯一被遺忘的，當時他還曾表示也很樂意回歸，昆汀塔倫提諾「從前，有個好萊塢」亦找到他客串，他算是當初幾位童星中，日後演藝圈發展較成功的代表。
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