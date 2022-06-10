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王心凌12歲嫩樣曝光 挑戰草莓味搖滾：甜美不是包袱

記者王郁惠／即時報導
王心凌12歲參加兒童節目跳舞比賽嫩樣曝光。圖／摘自YouTube
王心凌12歲參加兒童節目跳舞比賽嫩樣曝光。圖／摘自YouTube

王心凌參與女團選秀陸綜「乘風破浪的姐姐」今播出第四集，她被分配到與鐵肺歌手譚維維同組，屆時第二次公演（二公）將搖滾飆嗓草東沒有派對的「山海」，王心凌更將挑戰饒舌，讓那英看了也驚呼連連。

王心凌經歷一公失利後，二公仍加入那英同盟，大膽選擇搖滾歌曲進行表演，現場聲樂老師期待看到她瘋狂的樣子，王心凌則希望演出還是保有自己特色，「我不想為了變而變，也不像我，不是在做自己了。」面對節目組提出的關於轉型和改變的問題，她大方表示「搖滾也可以是草莓味的」，被問到總是以甜蜜教主形象獻唱，是否覺得唱膩了？王心凌則堅定搖頭：「甜美是我的特色，但不是我的包袱。」

2人談到合作的感受，王心凌讚譚維維讓人很有安全感，「我覺得她很有自己的想法，也很能夠容納別人的意見」，譚維維也說：「我們兩個特色就是一個比較硬，一個比較柔，就好像我是山，她是海，我們互為山海。」

隨著王心凌人氣翻紅，她過去的作品在Spotify每月跟聽人數暴漲70%，瞬間湧入三十多萬人，在PPT和Dcard等論壇討論區更是暴衝2萬多則帖子；而華視懷舊頻道YouTube也釋出王心凌12歲時參加兒童綜藝節目「好彩頭」的比賽，當時她以本名王君如參賽，以兒童舞蹈連續衛冕，她年紀輕輕卻非常有大將之風，最後獲得5萬獎金，不忘感謝媽媽抱病陪她參加比賽，讓不少粉絲看了，直讚她從小就好認真、讓人看了更喜歡她。

王心凌（右）與譚維維第4集分組同隊，將搖滾合唱「山海」。圖／芒果TV提供
王心凌（右）與譚維維第4集分組同隊，將搖滾合唱「山海」。圖／芒果TV提供

王心凌 YouTube Spotify

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