布蘭妮低調結婚 家人幾乎全缺席 首任前夫鬧場被捕

布蘭妮(左)梅開三度和小12歲的山姆阿斯加利結婚。美聯社

布蘭妮的人生總是不斷有戲劇化的意外，她梅開三度和小12歲的山姆阿斯加利低調結婚，雖然只請了不到百位賓客，卻被首任前夫傑森亞歷山大鬧場，傑森不但邊開直播邊闖入布蘭妮家中，在要進入典禮會場前，被警衛壓制在地、遭到逮捕，布蘭妮與山姆一度火速離開現場，她還在車上拿包包遮住自己的臉，不想被拍到驚慌的表情。

傑森亞歷山大與布蘭妮是青梅竹馬的玩伴，2004年1月在拉斯維加斯閃電結婚，也在5個小時後迅速離婚，讓外界看傻眼，登上各大雜誌封面，成了布蘭妮在各方眼中，從純情「小甜甜」變成失控浪女的關鍵。傑森表示和布蘭妮一直有聯絡，之前亦聲援法官歸還布蘭妮人身自主權。

然而他闖入布蘭妮的家中時，直嚷著她是他的第一任也是唯一的妻子，揚言要來搞破壞，驚動警衛人員立刻趕來制止，最後他甚至連外褲頭都被扯下、露出紅內褲，模樣很狼狽。在他鬧事之後，布蘭妮與山姆一度離開，直到重量級貴賓陸續到場，才又返回會場。

在這少數受邀觀禮的賓客中，除了樂壇女王瑪丹娜 外，還有和她一樣年幼就成名的茱兒芭莉摩，以及昔日她的「惡女幫」好姐妹派瑞絲希爾頓等，她和另外一位前夫凱文費德蘭所生的兩個兒子雖然都沒到場，卻祝她和山姆幸福、愉快。

值得注意的是，布蘭妮的家人除了她的大哥布萊恩在典禮現場忙進忙出，其他幾乎全員缺席。眾所周知她與父親傑米、媽媽琳恩、小妹潔美琳都鬧翻，因此只有布萊恩成為唯一新娘親屬的代表。