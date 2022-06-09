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強尼、安珀世紀官司相愛相殺 紀錄片即將上檔

記者陳建嘉／即時報導
強尼戴普(右)與安珀赫德的世紀官司引來外界關注。圖／Discovery頻道提供
強尼戴普(右)與安珀赫德的世紀官司引來外界關注。圖／Discovery頻道提供

強尼戴普與前妻安珀赫德的世紀官司，引起全球媒體與粉絲的高度關注，經過6週的審訊，以強尼戴普勝訴落幕。Discovery特別製作紀錄特輯「強尼戴普VS安珀赫德」，將於19日起於Discovery頻道首播。

特輯分為2集，分別透過強尼戴普、安珀赫德的角度出發，與雙方代表律師進行獨家訪談，同時可以看到法律團隊提供的內容紀錄、 私家偵探的調查、媒體人士看待此案的角度，以及親朋好友的敘述等內容，包括錄音檔案、照片、警方的影音紀錄等，第一集「強尼戴普的說法」將於6月19日星期日晚間10點首播、6月21日星期二晚間8點重播；第二集「安珀赫德的說法」將於6月26日星期日晚間10點首播、6月28日星期二晚間8點重播。

率性風流的好萊塢男星強尼戴普，與前妻安珀赫德因合作電影「醉後型男日記」相識，兩人於2015年結婚，這段相差23歲的婚姻維持15個月後，安珀申請了保護令，指控戴普對她動粗，還提供家暴照片的證據。

英國「太陽報」還在報導中稱呼戴普為「家暴男」（wife beater），戴普2018年對「太陽報」提出誹謗告訴，此案2020年正式開庭，前妻安珀作為「太陽報」的證人出席。安珀的法律團隊提出各種證據，包括安珀拍的照片、偷偷錄下的兩人對話錄音、戴普酗酒、濫用藥物後情緒失控的影片，指控戴普有情緒管理及暴力傾向的問題。家暴男的標籤重創戴普的形象，加上媒體大幅報導討論，認為從此他再也沒機會出現在大螢幕了，戴普的演藝事業跌入谷底。

戴普的法律團隊也不是省油的燈，質疑安珀證詞的可信度，藉以反擊「家暴男」的指控。首先，在安珀申請保護令後，她自己卻主動到飯店找戴普單獨會面， 甚至想與對方擁抱，還錄下2人對話紀錄，矛盾的行徑令人摸不著頭緒。

另外，安珀在法庭上指控戴普對她動粗，她的友人還打電話報警，安珀說警方也看到她臉上的傷口，戴普的法律團隊提出反證，透過當時警察的錄影紀錄顯示，影片中安珀親口告知警方她什麼事也沒有，是友人搞錯了，警方也沒有看到她臉上有傷口，再次打臉安珀的言行。除此之外，安珀指控2015年二人前往澳洲時，她被戴普軟禁三天，還提供戴普破壞傢俱、砸破酒瓶等的照片，說戴普自己弄傷手指用血在牆壁上作畫。戴普的律師則提出證據，證明安珀向保鑣坦承酒瓶是她砸的，反控她施暴導致戴普手指受傷。戴普的法律團隊以安珀各種矛盾的行徑，以及偽造證據等，希望證明安珀的不實指控。究竟這對怨偶誰誹謗、誰家暴？請鎖定Discovery頻道「強尼戴普VS安珀赫德」。

強尼戴普(右)與安珀赫德的昔日情已逝。圖／Discovery頻道提供
強尼戴普(右)與安珀赫德的昔日情已逝。圖／Discovery頻道提供

家暴 警察 澳洲

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