小布怒告裘莉私賣酒莊股權「傷害商譽」 裘莉還原真相

布萊德彼特(右)提告安琪莉娜裘莉(左)私賣酒莊是「傷害商譽」，被裘莉嚴正否認。(路透資料照)

布萊德彼特 、安琪莉娜裘莉 的離婚官司迄今未有結果，但近期戰火再起，小布 的律師提出控訴裘莉的法律文件，怒斥她竟將把原本和小布共有的法國酒莊股分賣給俄羅斯的富商尤利，是要刻意破壞小布苦心經營多年的商譽，裘莉這方的關係人則向外媒透露「真相還沒曝光」，強調自己完全合法。

小布的律師表示，當初合約就有註明，雙方要出售酒莊股權之前，都必須要先取得另一方的同意，但是裘莉卻私自出售，由於酒莊內的生意大多由小布經營，如今竟要與陌生人合作，讓他極為不滿。

裘莉在沉寂2天後，身邊的知情人則向「People」透露，自從兩人開打離婚官司以來，彼此一直不願好好溝通，裘莉與小孩們也無法回到這座莊園，「這幾年主要是裘莉撫養小孩，當她得知自己的小孩會繼承酒莊事業後，就找來經驗豐富的酒商，希望以後能請對方幫忙自家生意」，沒想到小布卻將她告上法庭，讓她極為疑惑，僅表示事情真相並非外界所想。這對怨偶屆時是否會上法院對簿公堂，也引起外界好奇。

另外，根據「US」雜誌報導，小布為了不要再受到裘莉的一堆狠招影響心情，盡量讓自己忙於工作，減少胡思亂想的時間，另方面他的律師團隊也開始重手反擊裘莉，一反過去幾年希望別和她把關係弄僵的保守態度，未來外界想必還有好戲可看。