陪審團男子罵安珀是「瘋女人」？身分曝光竟秒關帳號

安珀赫德官司敗訴。（路透）

強尼戴普與安珀赫德的官司落幕甫1周，但有一名男子在Tiktok聲稱自己是陪審團7人其中一人，還大肆發表自己見解，更說陪審團一致認為安珀是「瘋女人」，結果被踢爆並非陪審團，立刻秒關帳號。

「CNN」報導指出，一名男網友「@seekinginfinite」自稱是陪審團之一，在Tiktok貼出系列文，提到安珀的敗訴關鍵，就是曾答應要捐出700萬美金和解金的一半做公益，最後卻沒有實現，才讓陪審團降低對她的信任務，反觀強尼大方承認自己過失並認錯，較為誠實，這名男子還怒批安珀讓他很不自在，「她一直與我眼神接觸，讓一切極度感到不自在，不自在到只要她回答時，我無法再審視她表情，我只專心聆聽。然而她說的每一句話聽起來都像『狗屎』」，也同樣批評為安珀作證的親妹妹惠妮心不甘情不願，「在我看來，她像是出自於義務責任，不得已才支持她的姊姊，她看起來完全不想在現場。」

雖然內容分析得有條有理，讓他的貼文瞬間超過200萬觀看次數，外媒也開始引述該名男子所言，但有網友扮起偵探盤查，卻發現這名男子並非維吉尼亞 洲的居民，不可能擔任這場世紀官司的陪審團，踢爆他是亂編故事，他也終於承認自己是假貨，說這一切都是惡作劇，「我已經刪掉所有東西了，不要再煩我，也不要再散播我的資料，拜託。」