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強尼律師受訪不認女權挫折 霸氣回「上訴不會成功」

記者陳建嘉／即時報導
強尼戴普打贏誹謗官司，從谷底翻身。（歐新社資料照片）
強尼戴普打贏誹謗官司，從谷底翻身。（歐新社資料照片）

強尼戴普、安珀赫德的官司落幕剛滿1周，繼由先前結果一出來，安珀的律師伊蓮就表明希望能再度上訴之後，強尼的律師卡蜜兒、班楚接受外媒「Today」訪問，他們一聽到安珀的律師認為她的官司失利，無疑是MeToo時代的一大挫折，也是女性意識的倒退，卡蜜兒則認為這並不會對女權造成影響，「我們鼓勵所有受害者挺身而出，在法院上安然度過每一天，這就是本案所要傳達的事」，兩人也不認為安珀能成功上訴。

根據「Deadline」報導指出，另外在「NBC」的訪問中，卡蜜兒與班楚一被問到如果安珀赫德上訴，他們是否有信心再度迎戰？由於安珀的律師伊蓮非常有信心，認為還有很多證據，不過班楚卻認為官司審判是合理的，「我們很有信心，這場官司沒有任何錯誤，也不可能能讓對方以任何形式再度合理上訴」，班楚透露雖然陪審團判給安珀200萬美金的賠償金，但沒有懲罰性賠償金，代表在其中一部分支持安珀，卻不認為強尼該負起責任，因而不太可能讓安珀上訴成功。

卡蜜兒更補充，「強尼戴普的案件已經給出積極的回覆，陪審團員的意見非常一致，7人都認為他被毀謗了」，另提到安珀赫德團隊一度想以強尼控告「太陽報」敗訴一事當作證據，由於「太陽報」稱他為家暴者，但是卡蜜兒卻認為這是兩回事，「而且我們在維州法院審理的案件過程，擁有的證據絕對遠遠超過英國『太陽報』訴訟的證據，我們相信陪審團能不被影響，這確實是正確的舉動」。

由於強尼、 安珀的官司在網路上引起熱烈討論，他們更表示陪審團員一定會看到一些網友們的評論「他們不可能不受影響」，但也認為外界批評陪審團員因而受到影響，這樣對評審團員的責難並不公平，「我覺得不該認為陪審團員會因而違背他們的誓言，聽到這些話很令人失望」，並說陪審團員每晚都受到不同網友的批評、警告，「但他們對於法院官司的程序非常尊重」。

班楚也強調，強尼戴普並不是沒有問題，他也坦率面對酒精、毒品成癮的過錯，「我認為這與赫德小姐形成鮮明的對比，陪審團應該也意識到，她完全不打算對任何事情負責任」。

安珀赫德計畫再度上訴。（歐新社資料照片）
安珀赫德計畫再度上訴。（歐新社資料照片）

家暴 毒品 英國

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