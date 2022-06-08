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「侏羅紀世界3」洛杉磯首映 克里斯笑認小孩比恐龍好養

記者陳建嘉／即時報導
「侏羅紀世界：統霸天下」找回新舊兩代主角齊聚一堂。圖／UIP提供
「侏羅紀世界：統霸天下」找回新舊兩代主角齊聚一堂。圖／UIP提供

克里斯普萊特、布萊絲達拉斯霍華主演「侏羅紀世界：統霸天下」7日於洛杉磯舉辦首映會，布萊絲更難得穿著中空黑色洋裝，性感登場。克里斯更在受訪時開心表示，自己飾演男主角「歐文」已有8年，他說自己從小就是該系列的大粉絲，這回不但能主演，還能與初代主角們對戲，「我們就像一家人一樣」。

克里斯普萊特出席活動時，說自己無比幸運，「相當難以置信，這趟冒險旅程已有8年了，我竟然有辦法演出史蒂芬史匹柏製作的電影，而且還是『侏羅紀公園』的續集，上天真的對我太好了」，克里斯近期與妻子凱薩琳再度迎來一女，3度當爸，他也在首映會上向辛苦的家人致謝，由於他在「侏羅紀世界」系列裡面飾演「馴龍師」，能與恐龍和平相處，他不改搞笑本色，還向外媒幽默回應「幸好我的小孩們的體態比較小，比較好管理」。

女主角布萊絲曾在「侏羅紀世界」首集有穿高跟鞋奔跑躲避恐龍的戲，受訪時則幽默表示：「如果觀眾來看這部電影，是想看我穿高跟鞋跑步，會很失望，因為完全不會發生。」

「侏羅紀世界」則已在台灣上映，先前外媒曾一致猜測該片將會是今年全球票房冠軍，但如今湯姆克魯斯主演的「捍衛戰士：獨行俠」也靠著好口碑，持續賣出佳績，2部娛樂性極高的強片將同台對打，但無論如何，外界皆認為恐龍與戰鬥機的對決，可以炒熱話題，到時受惠的仍是可以大飽眼福的觀眾。

克里斯普萊特(右)、布萊絲達拉斯霍華(左)帥氣出席「侏羅紀世界：統霸天下」洛杉磯...
克里斯普萊特(右)、布萊絲達拉斯霍華(左)帥氣出席「侏羅紀世界：統霸天下」洛杉磯首映。(路透)
山姆尼爾(左起)、伊莎貝拉瑟曼以及克里斯普萊特有一起安撫恐龍的橋段。圖／UIP提...
山姆尼爾(左起)、伊莎貝拉瑟曼以及克里斯普萊特有一起安撫恐龍的橋段。圖／UIP提供
克里斯普萊特回歸「侏羅紀世界」系列，坦言演出該系列8年，已經很有情感。圖／UIP...
克里斯普萊特回歸「侏羅紀世界」系列，坦言演出該系列8年，已經很有情感。圖／UIP提供

恐龍 電影 湯姆克魯斯

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