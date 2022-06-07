裘莉、茱兒都因「太淫穢」拒演 導演說50年後會變經典

「美國舞孃」數位修復版。圖／車庫提供

名導保羅范赫文（Paul Verhoeven）經典之作「美國舞孃」（英文片名：Showgirls）由伊莉莎白柏克莉（Elizabeth Berkley）主演，故事描述一名年輕女孩到拉斯維加斯追求成為舞者的夢想，結果卻意外踏入燈紅酒綠的舞孃世界，因為大量裸露場面和性暗示，本片是美國影史第一部「NC-17級」（17歲以下禁止觀賞）的電影，當年上映時，發行商還派出數百名工作人員到北美各電影院 ，以確保不會有17歲以下的觀眾進場觀賞。

伊莉莎白柏克莉。圖／車庫提供

「第六感追緝令」大獲成功之後，保羅范赫文決定拍攝他夢想中以拉斯維加斯為背景的音樂劇，但是在進行田野調查後，他發現自己對正統的歌舞表演不感興趣，反而更關心底層的脫衣舞孃，因此才有「美國舞孃」這部片的誕生。

導演保羅范赫文（左）、演員伊莉莎白柏克莉（右）。圖／車庫提供

為了拍這部片，保羅范赫文和編劇採訪了超過200名拉斯維加斯的脫衣舞孃，並將他們的台詞融入劇本，讓對話盡可能貼近真實。

茱兒芭莉摩（Drew Barrymore）、安潔莉娜裘莉 （Angelina Jolie）、莎莉賽隆（Charlize Theron）等知名女星都曾經參與本片女主角「諾咪」的徵選，其中茱兒芭莉摩獲得製片大力推薦，但因為有太多裸露戲而婉拒了。

莎莉賽隆在試鏡時表現出色，幾乎就要贏得這個角色，但在得知電影內容後也婉拒了，她甚至因此解雇她的經紀人，因為沒有事先告訴她這些「淫穢」的細節就讓她去試鏡。

「美國舞孃」數位修復版。圖／車庫提供

「美國舞孃」當年在北美上映時，票房評價雙輸，成本4000萬美元、全球票房只有3775萬美元，在金酸莓獎也創下高達13項入圍的影史紀錄，最後拿下最爛影片、最爛導演 等7項，范赫文還自嘲地出席了頒獎典禮，成為第一個親自領取金酸莓獎的導演。

當時范赫文預言50年後人們會對這部片改觀，「從藝術和視覺的角度來看，這是一部製作精良的電影。」後來，「美國舞孃」在北美影碟市場獲得高達1億美元的收入，影迷將其追捧為邪典電影。

「美國舞孃」數位修復版。圖／車庫提供

「美國舞孃」的失敗，也給伊莉莎白柏克莉帶來很多麻煩，當時許多評論都對她進行人身攻擊，她只能努力演出各種角色，讓自己振作起來。如今，「美國舞孃」重新獲得肯定，讓伊莉莎白柏克莉感到振奮，「這是一個不同的時代，看到如此有爭議的事物現在如何被接受，真是讓人驚訝，」她說：「學者們寫過關於這部電影的文章。人們繼續討論它而且聚在一起像在看『洛基恐怖秀』那樣觀賞它。」

影片來源：YouTube HBO Max