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賈永婕「血崩產子」心痛自責 親揭熱心公益原因

娛樂新聞組╱綜合報導
賈永婕透露熱心公益的原因。(取材自臉書)
賈永婕透露熱心公益的原因。(取材自臉書)

台灣「防疫女神」賈永婕近來頻收到各地的醫療院所求救訊息，她也盡量幫忙有求必應，更成立「永婕美少女慈善協會」。她6日在臉書發文，表示聽完輔大醫院小兒科主任透露最近收了很多哮吼的孩子，讓她想起生兒子時大出血，結果兒子一出生就有哮吼症狀，讓她非常自責。

賈永婕表示，當時生第三胎時已有「老鳥心態」，原以為生產過程會一切會順利，豈料產前一個月突然感覺陣痛，前往醫院時本以為是破水，護士一看才知是大出血，醫生看完則說：「妳現在大出血，我們一定要立刻剖腹！」

此時，賈永婕還問醫生「誰的狀況比較不好？」她認為自己撐得住，若寶寶急剖腹，那就盡快手術，醫生告訴她：「對你跟寶寶都不好，你在大出血一旦失血過多，你昏迷，寶寶就缺氧…腦死……。」

賈永婕坦言，兒子因為早產的緣故，一出生就有哮吼，也因此兒子小時常住院、跑急診，聽到兒子氣管腫到無法呼吸，發出「咻咻」的聲音，就非常自責沒將他好好養到足月再出生，幸好後來兒子靠著運動，症狀直到9歲才慢慢改善。

賈永婕說：「我真的可以想像哮吼加上Omicron 的孩子們有多麼不舒服，父母有多擔心！所以我努力把兒童HFNC 呼吸器分配到全台灣的醫院，希望孩子們能夠順利康復！然後運動、運動一直運動健康好寶寶。」

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