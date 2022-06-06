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林瑞陽、張庭名下公司又挨告 兩人發聲明究責

記者楊起鳳／即時報導
張庭（右）和林瑞陽旗下公司又挨告。(本報系資料照片)
張庭（右）和林瑞陽旗下公司又挨告。(本報系資料照片)

藝人林瑞陽和張庭夫妻因為在中國涉嫌非法傳銷而受到調查，公司名下共有96套房產被查封，還有高達3億美元的資金被凍結。日前還不惜宣告要藉由司法尋求法律保護。今天又傳出林瑞陽名下公司「上海庭璨進出口有限公司」因合約糾紛被告，林瑞陽和張庭所屬公司剛委託律師師發出聲明，表示只是單純訴訟，防止不實言論與侵害上海庭璨公司的名譽。

由林瑞陽擔任法定代表，持股人則包括林瑞陽和張庭夫妻所開設的公司及藝人明道的「上海庭璨進出口有限公司」，因合約糾紛被告案件於今天在上海市青浦區人民法院開庭。

中國媒體根據天眼查APP搜尋這起民事案件，得知原告為杭州龐谷貿易有限公司，被告則是上海庭璨進出口有限公司，官司內容與合約糾紛有關。上海庭璨公司現在由林瑞陽（本名林吉榮）擔任法定代表人、執行董事與總經理，最大股東也是林瑞陽和張庭的公司「上海上陽天禧投資管理有限公司」，持有75%股份，明道（本名林朝章）和經紀人李詩翔則分別占10%及15%。

林瑞陽和張庭已委託律師發出聲明一一指該項糾紛是正常商事活動中產生的訴訟，事實以法院的調查和裁判結果為準。二如有借助本次訴訟惡意編造、散佈於不實言論，誤導社會公眾與廣大消費者，嚴重損害公司名譽者將採取民事訴訟和刑事報案等法律手段，依法追究法律責任。

林瑞陽張庭委託律師發出聲明。圖／摘自微博
林瑞陽張庭委託律師發出聲明。圖／摘自微博

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