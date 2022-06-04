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「回到未來」男主角罹帕金森氏症 5頁台詞都背不起來

記者蘇詠智／即時報導
米高福克斯因健康狀況改變接戲的原則。（路透資料照片）
米高福克斯因健康狀況改變接戲的原則。（路透資料照片）

曾以「回到未來」紅遍影壇、堪稱1980年代最搶手小生之一的米高福克斯，由於罹患帕金森氏症使演藝事業受到衝擊，就算仍持續在演戲，分量已大不如前。他前年在影集「傲骨之戰」客串兩集，因記憶力受損、連台詞都快背不起來，坦言現在想過戲癮也只能接台詞少的角色。

米高福克斯從加拿大到美國發展演藝事業，沒幾年就主演了收視開紅盤的夯劇「天才家庭」，又在該劇拍攝的空檔、熬夜拍完「回到未來」，隨著片子全球狂賣聲勢如日中天，還成為艾美獎金球獎得主，原本在好萊塢大紅大紫，卻因健康亮起紅燈，不得不接受從主角逐漸退居配角，他卻始終沒有輕言放棄，只是需要配合調整。近日他在podcast節目受訪時提到，演出「傲骨之戰」時腦中突然一片空白，台詞怎麼都記不起來，是年輕時絕不可能發生的事。

在米高主演「天才家庭」而當紅時，常常到了現場才拿到劇本，一站在水銀燈下就像打開開關，很快進入狀況，絕對不可能記不住台詞，後來拍攝名導布萊恩狄帕瑪執導的「越戰創傷」，在昂貴的機器前，一個人有70頁的台詞，不容許太多的失誤，他還是輕鬆完成，連一滴冷汗都沒有流，然而現在，卻連5頁的台詞都記不起來。

即將在本月滿61歲的他，不能不接受現實，苦笑道：「我現在不會接台詞太多的角色，因為我做不來了。不管為了什麼理由，事情就是這樣了，我連5頁的台詞都沒辦法背起來，做不到也就是做不到。」儘管他還是對一切盡量保持樂觀，也只有調整自己。

米高福克斯曾因「回到未來」在影壇紅極一時。圖／摘自imdb
米高福克斯曾因「回到未來」在影壇紅極一時。圖／摘自imdb

艾美獎 金球獎 好萊塢

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