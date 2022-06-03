莎拉潔西卡派克首談「慾望城市」不和 被其他夥伴打槍
眾所周知在「慾望城市」4位女主角之中，莎拉潔西卡派克與金凱特蘿特別不和，鬧到本來規劃中的電影第3集胎死腹中，去年秋天推出的影集版續篇「慾望城市：華麗下半場」，打從一開始就沒邀金凱特蘿回歸，更加深外界對此事的印象。莎拉近日終於在podcast節目公開提及此事，直呼是「很受傷的經驗」。
根據莎拉潔西卡派克的說法，她從來沒有在公開對於任何影視作品中的合作夥伴出惡言引戰，語帶玄機說道：「我從來沒有與誰公開爭論、口角、指控或是隔空交火，事實上，只有一個人在放話，我也不會叫她別這樣。」
那個名字沒被公開點到的人正是金凱特蘿，針對外傳「慾望城市」電影第3集因為金凱特蘿對關於自己的情節線不滿、想要漲片酬而條件一大堆，最後談不攏，導致整個計畫都取消，她曾經在訪談時明白否認，還稱：「我以為莎拉潔西卡派克的態度可以再友善一點。」等於把責任指向莎拉潔西卡派克，覺得對方故意潑自己髒水。
可是莎拉潔西卡派克解釋道：「電影公司覺得要達成她的要求有點不妥，任何演員都有權利為自己爭取，其實也不關我的事，我們會失望嗎？當然，但事情就是這樣發生了。」
有趣的是，才剛和莎拉潔西卡派克拍完「女巫也瘋狂2」的凱西納吉米，被發現在社群網站上大讚金凱特蘿是演藝圈甚至是世界上最真誠的人之一，還表示向她獻上所有的愛與支持，有如暗中打臉莎拉潔西卡派克。無怪乎有網友留言回應道：「現在好期待『女巫也瘋狂2』的宣傳活動喔，一定很有意思。」
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