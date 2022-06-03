莎拉潔西卡派克首談「慾望城市」不和 被其他夥伴打槍

莎拉潔西卡派克首度公開提到「慾望城市」主角間的不和。（路透資料照片）

眾所周知在「慾望城市」4位女主角之中，莎拉潔西卡派克與金凱特 蘿特別不和，鬧到本來規劃中的電影 第3集胎死腹中，去年秋天推出的影集版續篇「慾望城市：華麗下半場」，打從一開始就沒邀金凱特蘿回歸，更加深外界對此事的印象。莎拉近日終於在podcast節目公開提及此事，直呼是「很受傷的經驗」。

根據莎拉潔西卡派克的說法，她從來沒有在公開對於任何影視作品中的合作夥伴出惡言引戰，語帶玄機說道：「我從來沒有與誰公開爭論、口角、指控或是隔空交火，事實上，只有一個人在放話，我也不會叫她別這樣。」

莎拉潔西卡派克（左）與金凱特蘿幕前是好友，戲外鬧不和。（路透資料照片）

那個名字沒被公開點到的人正是金凱特蘿，針對外傳「慾望城市」電影第3集因為金凱特蘿對關於自己的情節線不滿、想要漲片酬而條件一大堆，最後談不攏，導致整個計畫都取消，她曾經在訪談時明白否認，還稱：「我以為莎拉潔西卡派克的態度可以再友善一點。」等於把責任指向莎拉潔西卡派克，覺得對方故意潑自己髒水。

可是莎拉潔西卡派克解釋道：「電影公司覺得要達成她的要求有點不妥，任何演員都有權利為自己爭取，其實也不關我的事，我們會失望嗎？當然，但事情就是這樣發生了。」

有趣的是，才剛和莎拉潔西卡派克拍完「女巫也瘋狂2」的凱西納吉米，被發現在社群網站 上大讚金凱特蘿是演藝圈甚至是世界上最真誠的人之一，還表示向她獻上所有的愛與支持，有如暗中打臉莎拉潔西卡派克。無怪乎有網友留言回應道：「現在好期待『女巫也瘋狂2』的宣傳活動喔，一定很有意思。」