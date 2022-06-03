裘莉拖著不離婚暗藏心機？小布看破 靠這招排遣心情

安琪莉娜裘莉始終不想在離婚戰上妥協。（路透資料照片）

好萊塢另一對在公堂上交戰多時、還沒有結論的怨偶布萊德彼特 與安琪莉娜裘莉 ，婚變至今快要滿6年，還卡在孩子們的監護權歸屬與財產分配上，一直不能徹底離異。「US」雜誌報導，小布 看穿裘莉的「拖」字訣，不想要再被影響心情，藉著工作來填補心靈空虛，除了新戲一部接著一部，製片公司也不斷談新的拍片案。

曾經走遍世界各地宣傳身旁都帶著一大堆小孩的布裘，從婚變之後也分裂成為兩個陣營，裘莉成功說服了所有的養子女背離布萊德彼特，剩下他們親生的3個小孩被夾在中間，不過因為婚變拖太久，他們親生的大女兒喜蘿也已經是個十多歲的少女，眼看再過幾年就要法定成年，各方推測這就是裘莉的用意：等到小孩子都可以自己做主，就不用為了顧及他們的身心健康發展，還要讓他們與父親有一定的相處時間，就可以讓他們全都擺脫小布，讓小布落得隻身一人、孤單寂寞。

這麼不留情面的狠招，布萊德彼特不可能沒有感覺，但他也不想讓裘莉如意，努力讓自己的生活被工作填滿，除了主演新片外，他還有Plan B製片公司也會推動些新的拍片計畫，都能夠讓他的日子過得更充實，就不會有太多空檔為了和孩子們的關係傷腦筋。

疫情爆發的這兩年間，布萊德彼特除了客串珊卓布拉克主演的「失落謎城」外，沒有推出自己主演的新作，直到今年夏天才會有動作片「子彈列車」要上映，他扮演殺手，在高速疾馳的快車上面對各方牛鬼蛇神的挑戰，票房深受矚目。在年齡相近又被傳有瑜亮情結的湯姆克魯斯因「捍衛戰士：獨行俠」開出票房大紅盤後，小布的號召力是否同樣犀利，更加被關注，外界都在拭目以待。